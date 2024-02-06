近日，網上出現一群自稱擁有終身無限次免費坐Uber攻略的賣家，他們活躍於各大交易及社交平台，以70元至150元不等的價格向他人兜售攻略，雖然大部分人聽後都一笑置之，但是也有人見價格低廉，認為值得一試而買來看看，豈料這份攻略竟真實可用，頓時掀起了一陣瘋傳。

《am730》亦收到讀者提供的一份攻略副本，內容大致是教導Uber App用家，透過不停申請新帳戶，無限領取Uber App內的新用戶優惠碼。不過，由於該優惠碼只有效一次，所以用家需每坐一次車，便開一個新Gmail戶口，用來申請Uber App帳號；或者透過淘寶租用香港電話號碼，以電話號碼申請Uber帳號。

Uber暫未回應

簡單來說，就是不停開新帳號去無限享用新人優惠，賣家亦在攻略中提到不要太頻密用同一張信用卡登記付款，否則容易被Uber識破，同時一再強調此事並不違犯、Uber也不會作出控告，只是方法麻煩，但是真的能夠為用家省錢。

此事一出，不少買到攻略的人開始與身邊朋友分享，也有網民買下攻略變身賣家再兜售，一時間在各大平台掀起一陣亂象。《am730》已就事件向Uber查詢，惟暫時未有獲得回覆，一旦收到回覆會立即更新。