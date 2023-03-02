網上熱話｜內地團街頭「立食」兩餸飯　揭80元酒樓午膳變30元飯盒

隨着內地全面通關，內地旅行團也恢復來港。Facebook群組「土瓜灣之友」日前有居民發文，指發現有大量內地旅行團再次「殺到」，而在落山道一帶，更有逾30名內地團友當街「立食」兩餸飯的奇景。

網民：唔肯買嘢 導遊CUT伙食？

從貼文圖片所見，該批內地旅行團為數約有30人，全部戴上紅色鴨舌帽，聚於落山道近美景街一字排開。最離奇的是，該批團友每人各捧着一盒兩餸飯埋頭苦吃，大部份人選擇「立食」，但也有不少團友，選擇蹲在地上自顧自地吃飯，引來側目。

貼文一出惹來熱議，有網民笑稱「果然係馳名中外嘅兩餸飯」、「嚟旅行都要特登嚟試」、「香港打工仔名物」；但亦有網民質疑，是否旅行團團費太低，才需光顧兩餸飯店家，「唔通零團費，所以要自己搞掂？」、「唔通唔肯買嘢，所以導遊CUT伙食？」