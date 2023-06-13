網上熱話｜內地大媽攜700蚊XO醬上機被拒發爛渣　網民：無常識

乘搭隨身行李攜帶的液體，不能以超過100毫升容器盛載，不是人人都懂。近日，有內地大媽就因為手提行李內放有兩樽「XO醬」，於香港機場保安檢查站被攔下。然而該名無知大媽不忿被擋，更拍片欲公審機場保安人員。影片更於昨日(12日)起在內地微博及抖音等多個網絡平台瘋傳。

大媽：被香港機場的粗魯及野蠻震驚

該短片影片長15秒，片段可見機場保安正把「XO醬」拆盒取出，並向大媽耐心解釋不能手提攜帶原因。惟內地大媽則連珠發炮質問該名保安，「這個東西不能帶是吧？XO醬不能帶，XO醬是液體是吧？在香港機場，XO醬不能帶回去是不是？沒有問題，沒有問題，我通通拍下來！我今天700塊錢就扔掉好吧？」。最後該名大媽更直斥：「被香港機場的粗魯及野蠻震驚。」