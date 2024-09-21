網上熱話｜內地女坐國泰調椅背遭港夫婦罵「大陸女」　國泰：兩人不得再搭集團航班 (有片)

最近網上流傳了一名內地女生搭乘國泰航空從香港飛往倫敦的經歷，她在飛行途中因將椅背調後，被後排一對相信是港人夫婦的騷擾和侮辱。在影片中，該對夫婦不單止大力搖晃她的座位，妻子還用「大陸女子」來稱呼該名女生，期間又對內地女生舉中指。該名內地女子表示，在數次要求空姐調停時，均被要求調整椅背，令她感覺不公平。 國泰：兩乘客將被禁搭集團航班 國泰航空回覆《am730》查詢指，已得悉有關顧客在CX253航班上的不愉快體驗，並對此深感抱歉，又表明兩位涉事乘客未來將不得再乘搭任何國泰集團航班。

「因為妨礙到她老公看電視」 影片在多個社交平台上瘋傳，包括內地的小紅書、抖音以及本地網絡平台facebook等。該內地女生於周三(17日)搭乘國泰航空從香港飛往倫敦，飛行過程中她調整椅背向後，但卻引起坐在她後面的港人夫婦不滿，要求她把椅背調直，「因為妨礙到她老公看電視」。當她拒絕後，就發生了聲稱被騷擾和侮辱的事件。 在樓主上傳的影片中，還有其他乘客從不同角度拍攝的片段，可以見到港人夫婦用腳推她的椅背，妻子更對內地女生舉中指，並表示「大陸必勝，大陸人至叻，大陸女仔賣笑又得」。她的丈夫則在得知內地女生錄影後，也對她進行了騷擾，內地女生表示「他甚至直接把手放在我的靠椅上，瘋狂搖擺」、「我瞬間感到安全距離嚴重被侵犯」。

該內地女生曾要求空姐出面調停，但空姐表示「不好意思，我已經和他(港人夫婦)說過了」。當她再問空姐如果事件再發生時怎麼處理，空姐就說「可以跟他說」，並帶著歉意解釋「因為我們今天全滿，找不到一個地方給你先」。 乘客：影衰香港人 網民意見兩極 最片最後，周圍乘客出聲制止該對夫婦的行為，有人說：「別說你香港人啊，欺負人！」、「你這麼大年紀，何必欺負一個小女孩？」還有乘客說：「你真係唔好啊，What the X，你失禮我哋香港人啊！」、「小姐姐哭了幾場都忍氣吞聲到你身邊！」以及「你真係好失禮，咁搞人哋」。