網上熱話｜內地女坐國泰調椅背遭港夫婦罵「大陸女」　國泰：兩人不得再搭集團航班 (有片)

最近網上流傳了一名內地女生搭乘國泰航空從香港飛往倫敦的經歷，她在飛行途中因將椅背調後，被後排一對相信是港人夫婦的騷擾和侮辱。在影片中，該對夫婦不單止大力搖晃她的座位，妻子還用「大陸女子」來稱呼該名女生，期間又對內地女生舉中指。該名內地女子表示，在數次要求空姐調停時，均被要求調整椅背，令她感覺不公平。
國泰：兩乘客將被禁搭集團航班
國泰航空回覆《am730》查詢指，已得悉有關顧客在CX253航班上的不愉快體驗，並對此深感抱歉，又表明兩位涉事乘客未來將不得再乘搭任何國泰集團航班。
「因為妨礙到她老公看電視」
影片在多個社交平台上瘋傳，包括內地的小紅書、抖音以及本地網絡平台facebook等。該內地女生於周三(17日)搭乘國泰航空從香港飛往倫敦，飛行過程中她調整椅背向後，但卻引起坐在她後面的港人夫婦不滿，要求她把椅背調直，「因為妨礙到她老公看電視」。當她拒絕後，就發生了聲稱被騷擾和侮辱的事件。
在樓主上傳的影片中，還有其他乘客從不同角度拍攝的片段，可以見到港人夫婦用腳推她的椅背，妻子更對內地女生舉中指，並表示「大陸必勝，大陸人至叻，大陸女仔賣笑又得」。她的丈夫則在得知內地女生錄影後，也對她進行了騷擾，內地女生表示「他甚至直接把手放在我的靠椅上，瘋狂搖擺」、「我瞬間感到安全距離嚴重被侵犯」。
該內地女生曾要求空姐出面調停，但空姐表示「不好意思，我已經和他(港人夫婦)說過了」。當她再問空姐如果事件再發生時怎麼處理，空姐就說「可以跟他說」，並帶著歉意解釋「因為我們今天全滿，找不到一個地方給你先」。
乘客：影衰香港人 網民意見兩極
最片最後，周圍乘客出聲制止該對夫婦的行為，有人說：「別說你香港人啊，欺負人！」、「你這麼大年紀，何必欺負一個小女孩？」還有乘客說：「你真係唔好啊，What the X，你失禮我哋香港人啊！」、「小姐姐哭了幾場都忍氣吞聲到你身邊！」以及「你真係好失禮，咁搞人哋」。
這段影片在內地和香港的社交平台引起了很大的反響，其中一些網民認為這對夫婦的行為「真係影衰香港人」，但也有人認為雙方都有責任，應該互相讓步，甚至質疑「點解一開始個女仔要拒絕調整座椅靠背呢？」
受影響乘客被調至特選經濟艙
國泰航空向《am730》表示，調查後發現9月17日的CX253航班上，有兩名顧客因座椅靠背調整問題與前方顧客發生爭執，並作出語言和行為騷擾。機組人員當時曾多次調解和勸阻，惟兩人並未停止其滋擾行為。
由於航班的經濟艙已客滿，國泰機艙服務員遂安排受影響乘客調往特選經濟艙，並在其調位後對涉事顧客的不當行為進行勸誡，以及給予兩次嚴重口頭警告。國泰航空又指，根據相關「乘客及行李的一般條款」規定，兩位涉事顧客未來將被拒絕乘搭任何國泰集團的航班。
國泰航空重申，一向重視顧客安全和旅程體驗，並不會容忍任何機上滋擾行為，對於任何顧客不遵守航空安全規定和不尊重其他顧客權益的行為，始終保持零容忍的態度，又就事件向受影響的顧客再次致歉。