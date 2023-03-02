網上熱話｜內地女坐香港的士跌電話　卻反遭司機勒索500元　網民：直接打999吧（有片）

通關後來港內地旅客增加，有內地網紅在網上指，上月來香港旅遊，發現其手機遺留在的士，於是請求司機送回，結果竟讓對方要挾勒索，要求預先支付500元人民幣（折合約570港元），事情在網上掀起熱議。

要挾要取回手機要先支付500人民幣 該內地女網紅在微博上發布一段影片，表示自己於2月16日在香港深水埗用晚膳後，就隨手截了一輛的士回位於紅磡的酒店，其後發現自己的iPhone 12 Pro手機遺留在的士，於是請求司機送回。

及後司機竟向對方要挾勒索，要求預先支付500元人民幣（折合約570港元），向女網紅表示，「你別管，總之我說500元就500元」，司機續向女網紅稱，「那你要不要這個手機？個手提電話？咁咪人仔（人民幣）囉」女網紅在影片中指，由於酒店門外有監控，故雙方的交接地點定在一個沒有閉路電視的斜波附近。 在影片中，女網紅認為自己有錯，佔用司機的時間送回手機，即使付一點路費及感謝費也是應該，但指司機的態度實在惡劣，「這個對話是我沒有想到的，所以真的把我嚇到了，因為我覺得性質從感謝費變成了要挾，甚至是勒索」。

稱香港警察態度非常專業 為免的士司機損壞手機，女網紅只能硬着頭皮答應付款並按時交收，司機交收後便駕的士離去，全程被鏡頭拍下。交收後，她連夜返深圳，第二日就立即打電話向香港警署報警，但警員卻指「當初妳是同意了（付錢），如果當初你不同意，你又有他資料，可以上來報案，可以追查找到司機，任何事情你都可以打999，即時找警察到現場處理」，女網紅事後形容，「香港警察態度非常專業」，決定之後會再來香港報案。