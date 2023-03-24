網上熱話｜內地女大呻去海洋公園「中伏」　網民：像故意貶低

香港除迪士尼樂園外，亦有另一主題公園—海洋公園，亦是世界著名遊樂園之一，不過日前有一名內地女在小紅書，大呻去海洋公園「中伏」，更指出5點該園應「倒閉」的原因，惟一眾網民則認為她像故意貶低海洋公園。
狂數5點「該倒閉」原因
一名內地女在小紅書以「來香港不要去海洋公園了！！！」為題發文，大呻去海洋公園「中伏」，更表示「感覺啥也沒玩浪費了一天」、「去完就能理解為啥它快倒閉了」，該女又列出原因：
周二和周三閉館
她表示，自己於周二早上計劃要去海洋公園，結果早上乘港鐵到海洋公園站後，才看到站內公告指，該日園內暫停開放，周二和周三都閉館，感到十分不滿意。
海洋列車不開放
該內地女之後指，海洋公園分兩大部分，分別為山下一塊山上一塊，兩部分由「纜車」和「海洋列車」連接，正常路線應該是山下入園，乘海洋列車到達山上，玩完後再搭乘纜車到山腳然後出園，結果去後發現海洋列車關閉，導致所有人都必須要排隊坐纜車上山。
不過她表示，和朋友直接從1時40分排逾1小時，直至2點55分才坐上纜車，而且指出纜車老舊，看起來安全感不足。
其後下山時，她亦感到不快。她稱，「等到坐上纜車已是6時40分，又指一小包間能容納6人，都已經要排75至90分鐘，但工作人員還是堅持同行幾人一包間，很多都是2個人一間，就不能靈活變通詢問一下麼？願意拼包間的可以拼一下節約時間啊！」。
海豚表演不按時
內地女又指，到了山上後，和朋友們先去海豚探秘看表演，惟工作人員前期準備太多，聽了兩遍一模一樣的話，然後看了海獅表演，就告訴要中場休息，而且想看海豚表演還要等，令她非常無語直接走了。
她又以美國奧蘭多海洋世界（SeaWorld Orlando）的海豚表演作比較，指出「別人說幾點就幾點，一點不帶廢話拖延時間的，香港海洋公園真的是……」。
園內路線亂指示牌不明確
內地女亦表示園內路線亂指示牌不明確，她形容「感覺一直繞來繞去走冤枉路」，指出明明有捷徑路可以走，但指示牌上面就不寫出來，像是故意要遊客繞路走和排隊，讓她感到「氣憤無語」。
紀念品店禮物無誠意
最後，內地女認為紀念品店賣的東西毫無誠意，更指出不只是海洋公園，香港很多景點賣的紀念品都跟這香港毫無關係，讓她「看不懂想不明白」。
網民：像故意貶低
多位網民看後不認同她的觀點，認為她像故意貶低，只想要所有人都遷就她，「真的為吐嘈而吐嘈，排隊玩本來就是基本，覺得浪費時間就不要來了」、「纜車是整個園的重點，很多人去海洋公園除了機動遊戲就是為了纜車，怎樣不會全都最在那排隊」、「咁大個第一次聽人講海洋公園纜車舊安全感不足」、「整篇看了，主要是博主得不到自己想要的，她希望所有事都遷就她，結果啥都不是，所以開始噴人了」、「欲加之罪何患無詞，海洋公園真的值得去，而且一天玩不完，有可愛的動物看，也有機動遊戲玩，還有超美的海邊纜車坐，這麼美好」、「如果不適應香港的排隊文化，可以選擇不去」、「你不喜歡的東西不要去貶低，這是做人的素質，你不喜歡吃的東西可以說不適合你吃。」