網上熱話｜內地女大呻去海洋公園「中伏」　網民：像故意貶低

周二和周三閉館 她表示，自己於周二早上計劃要去海洋公園，結果早上乘港鐵到海洋公園站後，才看到站內公告指，該日園內暫停開放，周二和周三都閉館，感到十分不滿意。 海洋列車不開放 該內地女之後指，海洋公園分兩大部分，分別為山下一塊山上一塊，兩部分由「纜車」和「海洋列車」連接，正常路線應該是山下入園，乘海洋列車到達山上，玩完後再搭乘纜車到山腳然後出園，結果去後發現海洋列車關閉，導致所有人都必須要排隊坐纜車上山。 不過她表示，和朋友直接從1時40分排逾1小時，直至2點55分才坐上纜車，而且指出纜車老舊，看起來安全感不足。 其後下山時，她亦感到不快。她稱，「等到坐上纜車已是6時40分，又指一小包間能容納6人，都已經要排75至90分鐘，但工作人員還是堅持同行幾人一包間，很多都是2個人一間，就不能靈活變通詢問一下麼？願意拼包間的可以拼一下節約時間啊！」。

海豚表演不按時 內地女又指，到了山上後，和朋友們先去海豚探秘看表演，惟工作人員前期準備太多，聽了兩遍一模一樣的話，然後看了海獅表演，就告訴要中場休息，而且想看海豚表演還要等，令她非常無語直接走了。 她又以美國奧蘭多海洋世界（SeaWorld Orlando）的海豚表演作比較，指出「別人說幾點就幾點，一點不帶廢話拖延時間的，香港海洋公園真的是……」。 園內路線亂指示牌不明確 內地女亦表示園內路線亂指示牌不明確，她形容「感覺一直繞來繞去走冤枉路」，指出明明有捷徑路可以走，但指示牌上面就不寫出來，像是故意要遊客繞路走和排隊，讓她感到「氣憤無語」。