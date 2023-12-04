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2023-12-04 15:53:22

網上熱話｜內地女小紅書呻住尖沙咀酒店　因做錯一事被罰8600元

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網上熱話｜內地女小紅書分享在周末去尖沙咀酒店，因被指做錯一件事遭罰款8,600港元。(網上截圖)

網上熱話｜內地女小紅書分享在周末去尖沙咀酒店，因被指做錯一件事遭罰款8,600港元。(網上截圖)

臨近聖誕，不少內地人都會來港感受聖誕氣氛。有內地女昨日(3日)在小紅書發帖文，表示趁過去周末約朋友去香港吃下午茶，入住尖沙咀一間酒店後，翌日收到酒店的書面通知，向她索取8,600元的「房間面貌恢復費」，指她因為做錯一件事導致。相關帖文發出不足一日，已引發逾千網民留言討論。

該內地女在帖文中講述今次事件的經過，並出示酒店的罰款信，內容為她在過去的周末約了朋友去香港吃下午茶，本來在第一天住了某間尖沙咀五星級酒店，但因為「LV大秀剛結束好多明星」，所以第二天改住另一間尖沙咀酒店，住了一晚後，早上睡醒，被朋友告知房間有一張給她的信。她說「一開始還覺得好好笑，結果一看是我的名字就沒那麼好笑了！」

內地女貼出被酒店罰款的信函。(網上截圖) 酒店罰款信稱是一所非吸煙酒店。(網上截圖) 內地女分享在港拍攝的聖誕照片。(網上截圖) 內地女分享在港拍攝的聖誕照片。(網上截圖) 內地女分享在港拍攝的聖誕照片。(網上截圖) 不少網民都質疑內地女在酒店吸煙。(網上截圖)

酒店指房間內吸煙   內地女反駁：煙頭是朋友在室外抽帶回來

據她上載的照片，可見酒店給她的罰款信是用簡體字表示，信函寫著：「我們是一所非吸煙酒店，貫徹為賓客提供無煙環境的承諾。我們已收取一晚房費為港幣$8600作清潔費用，以恢復房間原來清新的面貌。」信中又說：「為免影響其他賓客，切勿在走廊、電梯或其他公眾地方吸煙……感謝您的合作。」

原來酒店指女事主在房間內吸煙，因此罰款8,600港元作清潔費，然而，女事主解釋「罰的是我給朋友訂的房間，只是信箋上寫著我的名字」，並且煙頭是她朋友在室外抽，只是將煙頭帶回酒店，沒有來得及丟。

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網民：酒店幹得漂亮

然而，對於女事主的帖文及解釋，不少小紅書的網民都不接受，紛紛贊同酒店的做法，有人說：「為什麼有些內地人去到哪裡都喜歡以身試法違反規矩？」、「只能說，酒店幹得漂亮」、「難道內地真的室內都可以吸煙嗎？」，更有網民希望內地可以仿傚香港的做法：「希望內地像香港一樣嚴格管控吸煙，抽二手煙真的抽的煩死了！」、「內地還不學習一下？高鐵站台全是煙味，軌道下面全是煙頭，車上不能吸，車下全都是吸煙的！」

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