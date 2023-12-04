網上熱話｜內地女小紅書呻住尖沙咀酒店　因做錯一事被罰8600元

網上熱話｜內地女小紅書分享在周末去尖沙咀酒店，因被指做錯一件事遭罰款8,600港元。(網上截圖)

臨近聖誕，不少內地人都會來港感受聖誕氣氛。有內地女昨日(3日)在小紅書發帖文，表示趁過去周末約朋友去香港吃下午茶，入住尖沙咀一間酒店後，翌日收到酒店的書面通知，向她索取8,600元的「房間面貌恢復費」，指她因為做錯一件事導致。相關帖文發出不足一日，已引發逾千網民留言討論。

該內地女在帖文中講述今次事件的經過，並出示酒店的罰款信，內容為她在過去的周末約了朋友去香港吃下午茶，本來在第一天住了某間尖沙咀五星級酒店，但因為「LV大秀剛結束好多明星」，所以第二天改住另一間尖沙咀酒店，住了一晚後，早上睡醒，被朋友告知房間有一張給她的信。她說「一開始還覺得好好笑，結果一看是我的名字就沒那麼好笑了！」