網上熱話｜內地女挑機海關帶400支煙入境　罰款逾6000蚊大呻肉赤寧坐監

隨着兩地通關且旅遊業復甦，不少遊客訪港，但有旅客因不熟悉香港法例而墜入法網。日前有內地女遊客表示，早前帶着兩條、共400支香煙從澳門入境香港，由於未有報稅，故被海關截停並罰款數千元，令她大呻肉赤稱「寧願坐監」。
未就香煙進行海關申報
該名內地女在內地社交平台發文稱，以往經驗從日本回中國，可免稅攜帶兩條香煙，而她來港前亦曾問朋友，對方亦回應可帶香煙，她便未有多想，先兩條香煙到澳門再來赴港，不料入境香港時墜入法網。
她表示，入境香港時並未就香煙進行海關申報，因此香港海關人員帶她到一旁並要求打開行李檢查，很快便找到兩條香煙，隨後即場開罰單，又表明若拒絕支付罰款則可判坐牢。
海關罰款金額逾6,000元
據內地女貼出的罰單可見，海關就「管有應課稅貨品」罰她4,773.9元；「未有作出申報，或作出虛假或不完整申報」的罰款則為2,000元，即合共6,773.9元。而根據正常程序，若內地女正常進行海關申報，只需繳稅約954.78元；若不想被檢控，則需立即繳付有關稅款的5倍。
最後該名內地女大呻肉赤，「講真我情願去吃免費牢飯啊，6,700（元）哎，心都痛」，她之後亦跟隨海關人員到兌換貨幣處，以人民幣兌款及繳交罰款，最終獲放行。
網民：只能怪自己不注意
網民對內地女的遭遇非但感可憐，反而認為是她未有好好了解本港法律，「一向都是只能帶19枝。新聞都有報」、「入境時已有好多提示說不能帶多」、「只能怪你自己不注意」。
法例規定攜帶19支以上煙草入境需繳稅
據海關免稅優惠資料指，入境本港只有4類應課稅品需要繳稅，包括酒類、煙草、碳氫油類、甲醇，其中凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶下列煙草產品進入香港，供其本人自用，即19支香煙；或1支雪茄，如多於1支雪茄，則總重量不超過25克；或25克其他製成煙草。
入境旅客如就其所管有而超逾免稅優惠數量的應課稅品不向海關人員作出申報，或作出虛假或不完整的申報，可遭檢控或罰款。而煙草則按以下稅率繳稅，包括每1,000支香煙2,506元；雪茄每公斤3,228元；中國熟煙每公斤615元；所有其他製成煙草，擬用作製造香煙者除外，每公斤為3,036元。