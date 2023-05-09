網上熱話｜內地女挑機海關帶400支煙入境　罰款逾6000蚊大呻肉赤寧坐監

網上熱話｜內地女挑機海關帶400支煙入境被罰逾6千蚊，大呻肉赤寧願坐監。(小紅書)

隨着兩地通關且旅遊業復甦，不少遊客訪港，但有旅客因不熟悉香港法例而墜入法網。日前有內地女遊客表示，早前帶着兩條、共400支香煙從澳門入境香港，由於未有報稅，故被海關截停並罰款數千元，令她大呻肉赤稱「寧願坐監」。

未就香煙進行海關申報

該名內地女在內地社交平台發文稱，以往經驗從日本回中國，可免稅攜帶兩條香煙，而她來港前亦曾問朋友，對方亦回應可帶香煙，她便未有多想，先兩條香煙到澳門再來赴港，不料入境香港時墜入法網。

她表示，入境香港時並未就香煙進行海關申報，因此香港海關人員帶她到一旁並要求打開行李檢查，很快便找到兩條香煙，隨後即場開罰單，又表明若拒絕支付罰款則可判坐牢。