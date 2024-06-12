網上熱話｜內地女機場去港珠澳口岸 綠的司機嫌短爆粗鬧「番薯」　

的士界舉辦禮貌運動之際，有內地女網民在社交平台小紅書發文投訴，指在香港國際機場乘搭的士往港珠澳大橋香港口岸，卻因車程太短遭的士司機以粗言穢語辱罵。 聞短程客即「黑臉」 拒絕不果 該名IP屬地位於廣東的女網民表示，本月3日晚上約8時半坐飛機抵達香港國際機場，與友人計劃搭的士往港珠澳大橋香港口岸，再轉乘金巴返回珠海。她們步出機場後，獲現場工作人員指示前往的士站排隊。當時接客的是綠色新界的士，得知她們是短程客後司機隨即「黑臉」並想拒絕。惟工作人員表明，「沒有藍色車（大嶼山的士），客人排隊到了都一樣要接」，便安排兩人上車。

樓主已作投訴 「不想接就可以罵人？」 她說上車後遭司機莫名其妙不斷以廣東話粗言穢語辱罵，更不禮貌稱呼她們為「兩個番薯」，「下車後，我們付款了，還爆粗罵，我還沒搞清是甚麼情況，被這樣言語羞辱。非常生氣，太過分了。」她又狠批的士司機「無質素」，更標記香港旅遊發展局，查詢如何作出投訴，樓主及後表示已根據工作人員印發的紙仔作出投訴，「做的士司機，肯定有短途客啊，不想接就可以罵人？」。 事件引起不少香港及內地網民討論，不少人留言支持樓主，指「（的士在）機場接到短途車，可以回來插隊，有甚麼好罵人的」、「你應該用手機開錄像對著司機，看他還敢不敢罵」、「千萬不要信歪理說甚麼體諒誰的，這就是的士司機有問題！」、「報東張西望」、「我真的建議你們多多向運輸署投訴，我們本地人投訴沒用的」、「機場的士站分流，我也做過兼職，那些司機經常拒絕開車，罵我們工作人員。」