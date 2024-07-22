網上熱話︱內地女穿香港校服到港大打卡 捱批後對造成困擾道歉

近年內地旅客熱衷於香港作出另類「打卡」方式，一名內地女網紅近日便在社交平台小紅書上，分享與友人穿上香港中學校服參觀香港大學的經歷，還指由於她們看起來「像學生」，「沒查預約就進了」校園。帖子隨即引發內地及香港網民熱議，有校服所屬中學學生亦不滿，留言直批其行為。樓主及後稱不知道她於淘寶買入的裙子是真正香港中學校服，強調自己無不良行為，但對造成的困擾向涉事中學學生道歉，該中學表示欲低調處理事件，不作回應。

涉事內地女生以「參觀一下夢校（即夢想中的學校）」為題發帖，稱早前跟朋友來港旅遊時參觀香港大學。照片可見她身穿一套香港中學校服，配上厚底「洞洞鞋」在港大港鐵站及校園內打卡，還購買了紀念品，大讚校園「綠化好好」，「簡直就是氧吧（專門吸氧氣的營業場所）」。她表示，由於背上書包後外表「太像學生」，進入校園時沒有人向她們查證預約參觀的文件，直接便從香港大學A出口進去，認為「去香港旅遊提前預約抽半天去逛逛真的挺值的」。

不過，帖子卻引發內地香港兩地網民不滿。有內地網民指香港學校校服不可隨便亂穿，還有疑似是該校服所屬中學的學生留言提醒：「請問可以不要穿我們學校校服嗎？這是給本校學生穿的，不是在淘寶上給遊客買來打卡。」該網民擔心，若有校外人穿着校服作出不當行為，恐會影響校譽，到時候「被罵口碑又不好的是我們」。

有網民則建議樓主應盡快刪除帖文，以免引起更多爭議，惟樓主列出4點反駁並拒絕。她表示，不能穿香港校服這件事她確實不知情，因此虛心接受該校學生的建議，也已在友好建議的評論下道歉。她認為這則帖子和所有評論均能對想去香港拍校服照的內地女生起到警示作用，因此堅持不刪除，並指﹕「惡意中傷說我敗壞風氣的，我們文明出行，文明參觀，無任何不良行為，反而你在網絡肆意傷人，真沒素質。」樓主及後再表示，不知道穿的裙子是真正香港中學校服，亦不知香港不宜穿校服行街，再次深感抱歉，惟強調自己無不良行為，但對造成的困擾向涉事中學學生道歉，未來不再發布有關照片，相關裙子已扔。

