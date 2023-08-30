網上熱話｜內地女赴港租房鄰居全是「一樓一」，網民教一招令鳳姐主動搬走。(小紅書)

香港地方細小租房昂貴，要找到合理房價和地點不容易。近日有一位內地女生來港租屋，不料誤租位於佐敦的「一樓一」鳳樓，與整層鳳姐毗鄰做鄰居，其後事主於社交網站向網民求救惹起熱議，甚至有網民教一招令鳳姐主動搬走。

網上熱話｜內地女赴港租房誤租「一樓一」，網民教一招令鳳姐主動搬走。(小紅書)

該名內地女於社交平台「小紅書」上發文，表示：「香港租房，一層樓四戶，三戶是樓鳳怎麼辦」，她亦標註地點於香港的佐敦。內地女又附上兩張環境照片，從照片可見，樓層其中兩戶門口均現紫色光線，而且細看更能見到內裡營業情況，看到有一名男士在房內。

內地女赴港租房鄰居全是「一樓一」

內地女赴港租房鄰居全是「一樓一」

內地女赴港租房鄰居全是「一樓一」

內地女赴港租房鄰居全是「一樓一」

內地女赴港租房鄰居全是「一樓一」

內地女赴港租房鄰居全是「一樓一」

網民教一招令鳳姐主動搬走

其後內地女將事件發至網上求救，不少網民紛紛出謀獻策，有網民教導一招「打不過就加入，你也接客把生意搶過來讓她們沒客人日子久了就會主動搬走」；亦有不少網民求地址，希望親身視察，「入鄉隨俗，不要輕易打擾別人的生活，地址在哪裡？」、「你給她們三個規劃一下，排排崗，管理一下。你可批發紙巾給鳳姐」。

此外，亦有人勸內地女盡快搬走，而內地女亦表示自己已搬出單位，「我已經搬走了，就是剛簽合同就退租，導致一天沒住就損失了兩個月房租」。

「一樓一」在港是合法？

至於根據《刑事罪行條例》（香港法例第200章）第139條，賣淫場所是指由2人或以上完全或主要用以賣淫的處所，即意味「一樓一」在港合法。