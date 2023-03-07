網上熱話｜內地媽帶女到北大嶼山醫院求診　大讚：沒結賬就讓我走

切勿濫用公院服務。有一名內地母親日前於社交平台「小紅書」，以「第一次在香港看病，沒結賬就讓我走了」為題發文，分享其於北大嶼山醫院與女兒求診的經歷。該名內地母親稱，其女兒近日早上在家玩老鼠，結果被咬到出血，之後更瞞著她如常回到學校上課。當她知悉後，便趕往學校，帶女兒到北大嶼山醫院求診。

內地母：999是你想打就能打

她稱，「鄰居建議我可以call 999叫救護車。是的，在香港，999是你想打就能打，救護車是你想叫就能叫的。」但她續指，其女兒情況並沒有緊急到那個地步，所以就不浪費社會資源。及後，她與女兒到達醫院看診後，獲配方一星期份量的抗生素，以及兩大瓶退燒藥。而令她最驚訝的是，其發現原來有香港身份證，公院診費只需180元，而且更毋須即時結賬，令其大讚「福利好給力」。