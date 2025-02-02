網上熱話｜內地客強行登車自製小巴企位　司機涉無視超載照開車遭炮轟

農曆新年長假期間街道人頭湧湧，有市民在乘搭小巴時，疑有內地客強行登車，即使遭喝止依然拒絕離開，司機見責罵無果，無奈下涉超載的情況下選擇開車，引起乘客不滿，更有人揚言會直接報警。
內地客強登客滿小巴
有女事主於社交平台threads發文，指自己在西九上小巴，坐在第一個單人位。有疑似內地客隨後登上小巴，女事主指當時司機已經表明只剩餘5個座位，惟內地客即使看着能聽懂，卻依然叫上一家大小一起登車，女事主表示當時嘗試阻攔失敗。其他乘客及司機亦加入勸阻行列，惟涉事內地客卻不願下車。從女事主拍下的現場照片可見，兩名女子在全車滿座的小巴中站立，站在近後座的通道中間位置。
女事主表示，看到司機最終無奈下決定開車，但此行為則引起不少乘客質疑「司機點解比佢地咁」、「話唔可以開車，話會抄低佢number報警，但個司機都零驚嘅。」女事主事後憶述，自己當時亦比較擔心安全，但又憂慮「個度好多人等緊車」如果自己堅持不開車，會否引起趕時間的人不滿，不過，她亦表示已「經一事，長一智」，以後會堅持出言制止。
網民批評：「咁樣好危險」
帖文在社交平台瘋傳，有網民直指好危險：「個司機犯法個喎」、「保障返其他乘客司機唔應該開車」、「嚴重超載，應該要報警」，亦有人建議事主應該保留證據以作投訴：「下次試吓影埋司機資料/車牌，同小巴公司反映」、「樓主最好影低或拍片當時超載情況+時間；車牌嘅碼，師機証資料；send去1823會有人跟進。」
法例規定司機有責任確保車輛不會超載
根據《道路交通(交通管制)規例》(第374G章)，在道路上的車輛的司機所運載的乘客，人數不得超過該車輛的登記文件所指明的數目，或不得超過根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》(第374E章)發出的超額載客許可證所許可的數目。任何人無合理辯解而違反以上條例，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處罰款$5,000及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款$10,000及監禁6個月。