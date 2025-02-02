網上熱話｜內地客強行登車自製小巴企位　司機涉無視超載照開車遭炮轟

農曆新年長假期間街道人頭湧湧，有市民在乘搭小巴時，疑有內地客強行登車，即使遭喝止依然拒絕離開，司機見責罵無果，無奈下涉超載的情況下選擇開車，引起乘客不滿，更有人揚言會直接報警。

內地客強登客滿小巴

有女事主於社交平台threads發文，指自己在西九上小巴，坐在第一個單人位。有疑似內地客隨後登上小巴，女事主指當時司機已經表明只剩餘5個座位，惟內地客即使看着能聽懂，卻依然叫上一家大小一起登車，女事主表示當時嘗試阻攔失敗。其他乘客及司機亦加入勸阻行列，惟涉事內地客卻不願下車。從女事主拍下的現場照片可見，兩名女子在全車滿座的小巴中站立，站在近後座的通道中間位置。