網上熱話｜內地客拒答司機提問　上錯巴士落錯車怨被歧視

內地旅客不時批評香港服務欠佳，甚至指控港人歧視。在上星期，有內地旅客無視巴士司機提示，結果坐錯巴士去錯地方，還埋怨司機。 九巴連接落馬洲口岸的巴士路線B1，因為有特別的短途車班次，前往元朗而不到天水圍。根據巴士司機指，他們會有特別的路線標識以及表明前往元朗，避免乘客上錯車。在上星期二（9日），一位巴士司機表示因為自己走短途，故此會向上車乘客查詢是否前往天水圍，避免乘客上錯車。

司機在社交媒體透露，當晚自己去到元朗警署，有一位內地客示意要上車，由於巴士已接近到總站，故特別用普通話詢問乘客的目的地，然而那位內地旅客3次都不予理會，然後就付錢。及後，那位內地乘客向司機表示要去天水圍警署，結果司機表示這車不到，於是再問司機車去哪裡。司機指，該名內地乘客一路在車上罵香港人歧視，又指不會再來香港，並稱自己現在也歧視香港人。