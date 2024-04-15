網上熱話｜內地客拒答司機提問　上錯巴士落錯車怨被歧視

內地旅客不時批評香港服務欠佳，甚至指控港人歧視。在上星期，有內地旅客無視巴士司機提示，結果坐錯巴士去錯地方，還埋怨司機。
九巴連接落馬洲口岸的巴士路線B1，因為有特別的短途車班次，前往元朗而不到天水圍。根據巴士司機指，他們會有特別的路線標識以及表明前往元朗，避免乘客上錯車。在上星期二（9日），一位巴士司機表示因為自己走短途，故此會向上車乘客查詢是否前往天水圍，避免乘客上錯車。
司機在社交媒體透露，當晚自己去到元朗警署，有一位內地客示意要上車，由於巴士已接近到總站，故特別用普通話詢問乘客的目的地，然而那位內地旅客3次都不予理會，然後就付錢。及後，那位內地乘客向司機表示要去天水圍警署，結果司機表示這車不到，於是再問司機車去哪裡。司機指，該名內地乘客一路在車上罵香港人歧視，又指不會再來香港，並稱自己現在也歧視香港人。
巴士其後到達元朗公園，也是內地客打算下車的地方，但因為沒有按鐘，巴士就繼續駛走。內地乘客質問司機為何不停車，司機就指在香港下車是要按鐘，乘客就聲稱自己不懂，認為司機是在刁難他。巴士最後在總站停下，那位內地乘客自己尋找到目的地的方法。司機在之後表示，自己並沒有看不起或歧見內地人，又指早在上車時已問了他目的地，但對方就覺得港人瞧不起他們而不回應，結果最後就走了「冤枉路」。他又指，作為司機，不論乘客是誰，總之下車就是要按鐘。