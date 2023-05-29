網上熱話｜內地男教清水灣「富人區」執垃圾日賺1500蚊　網民：丟架

執垃圾可以致富？一名內地男日前在小紅書以「香港富人區撿錢，so easy！」為題，分享一條短片，教路大家只要在香港的有錢別墅地帶執垃圾變賣，可以輕鬆日賺4位數。他在片中指，如果想在「香港如此輕鬆的撿錢」，首先要前往西貢清水灣這一種背山面海的「富人區」，即有錢人最愛的獨立屋、海景別墅集中地。他又教路，只要找到別墅後，再找到該處的垃圾站，便可以開始發掘「寶藏」變賣賺錢。

網民： 丟架

片中拍得他到達垃圾站後，發現站內有不少有價值的物品被棄置，比如一張外表新淨的嬰兒汽車安全座椅，他稱相關座椅二手價值約300元。不過椅子很快便被「同行」撿走。其後，內地男又在垃圾站，發現了不少舊電影DVD光碟連光碟木架一併丟棄。男子粗略一算，約有300隻光碟，他又表示，若以3元一隻的價錢賣給二手市場，可以「妥妥的獲得$900塊」。他又續指，另外多個光碟的木櫃可再賣300元，以上總共價值1,500元，而且還沒算垃圾站內其他有變賣價值的物品，日賺4位數輕輕鬆鬆。

影片一出，隨即引起熱議。有網民直斥內地男舉動失禮，「丟架」、「丟不丟人？」、「大老遠來香港執垃圾」、「有病嗎你？」、「一天只有千多元也敢說出來」、「你去哪變賣呢？」；亦有網民表示對內地男提議感興趣，「我心動了！」、「住香港這麼久，我也沒想到這樣賺錢。」