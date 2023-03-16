網上熱話｜內地男教「陰招」100蚊闖迪士尼捱批　反駁：是園方自己監管不力

中港兩地正式通關，香港迪士尼樂園當然吸引一眾粉絲到訪朝聖。現在，樂園最普通的一天門票需要639元一張，但近日內地網民「鄰居小黃」於抖音上以「只花一百多就能遊玩迪士尼的省錢攻略」為題，拍片分享用「陰招」於迪士尼遊玩的省錢攻略。

拍片教「陰招」100元闖迪士尼

他表示，現時進園有兩種形式，一種是買一日門票，另一種則是購買年卡。他謂，「傻傻的自己曾經買了張年卡進園，結果一年都去不到幾次，所以並不划算」，有次與友人一同進園，結果發現他們年卡竟然「都是租的」，省下不少門票錢。

他更指，年卡租用「行情」一日大概是百多元，園方「查的也不嚴」，他們更「一臉正氣凜然就進去了」，令他之後有樣學樣。而除了分享用「陰招」省下門票的方法，他更大放厥詞分享其他違反園規的舉動，如稱髮箍於網上買。9.9元人民幣便能有兩個，「到裡邊一個要138元」，還有園裡的小食和飲料都很貴，他自己帶了麵包和飲料，並「放在背包最上面」，也能順利進園。