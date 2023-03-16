網上熱話｜內地男教「陰招」100蚊闖迪士尼捱批　反駁：是園方自己監管不力

中港兩地正式通關，香港迪士尼樂園當然吸引一眾粉絲到訪朝聖。現在，樂園最普通的一天門票需要639元一張，但近日內地網民「鄰居小黃」於抖音上以「只花一百多就能遊玩迪士尼的省錢攻略」為題，拍片分享用「陰招」於迪士尼遊玩的省錢攻略。
拍片教「陰招」100元闖迪士尼
他表示，現時進園有兩種形式，一種是買一日門票，另一種則是購買年卡。他謂，「傻傻的自己曾經買了張年卡進園，結果一年都去不到幾次，所以並不划算」，有次與友人一同進園，結果發現他們年卡竟然「都是租的」，省下不少門票錢。
他更指，年卡租用「行情」一日大概是百多元，園方「查的也不嚴」，他們更「一臉正氣凜然就進去了」，令他之後有樣學樣。而除了分享用「陰招」省下門票的方法，他更大放厥詞分享其他違反園規的舉動，如稱髮箍於網上買。9.9元人民幣便能有兩個，「到裡邊一個要138元」，還有園裡的小食和飲料都很貴，他自己帶了麵包和飲料，並「放在背包最上面」，也能順利進園。
捱批反駁：園方自己監管不力
影片一出，引起網民熱議。有網民批評，「無錢好心就唔好去」、「唔啱仲教人？」、「好心就守下規矩啦」、「仲要咁厚面皮拍片教人？」及後，該名內地網民再拍片開火反駁，指是園方自己監管不力沒有攔到他，亦沒搜到自攜的食物，並謂：「如果當場揭發，我是會乖乖守法的。」同時強調自己不希望當冤大頭，才會出此下策。同時大罵責鬧他的人：「你們的言論自由太自由了吧？」
而據香港迪士尼樂園奇妙處處通條款顯示，若發現使用「個人會員卡入園或領取優惠者並非個人會員卡上所指定的賓客」、「個人會員卡及／或其優惠被用於商業目的或其他未經授權的目的被濫用」等情況，樂園有權隨時拒絕接受、取消及／或沒收個人會員卡和相關會籍，扣留、暫停或中止與個人會員卡相關的優惠，而毋須退款或作出任何賠償。