網上熱話｜內地男疑搭港鐵「黐住出閘」　港女：係咪窮到咁？

搭公共交通工具當然要付費。有位港女於周二(29日)在社交平台Threads發文，指她乘搭港鐵出閘時，一名穿粉紅色上衣的內地男子趁她剛出閘，閘門尚未關時「黐埋出嚟」。她坦言自己「O嘴」望著對方，沒想到該男子說了一句話，隨即「大搖大擺」地離開，令她感慨：「幾蚊者，係咪窮到咁。」

從照片可見，該名穿粉紅色衫的內地男子與同行的男性友人並排行走，朝出口方向離去。港女表示：「聽口音同埋睇樣係大陸人嚟啲」、「兩個都係對我嗡普通話」。她還說，離開港鐵站後才後悔沒有將事件通知職員，「唔係嘅話應該可以即刻捉住佢哋罰錢」。

網民：小紅書教如何一蚊都唔駛

帖文引起網民點讚及留言，不少人批評有關行為離譜，「佢哋係興咁做，我細佬俾佢黐完出嚟，大聲XX佢，條友仲要話：沒事兒沒事兒，乜X？」、「小紅書傳授如何到香港食飯搭車一蚊都唔洗(駛)」、「係咁上下，唔好彩咁啱畀你撞到」。亦有網民指出「同你講哪(那)位可能唔係想唔比(畀)錢而係想非禮你，不過失敗喎。」惟樓主回應：「咁又未至於，同佢都隔咗兩個身位」。

然而，有網民質疑樓主「你又知佢無拍卡？你有後眼睇到？佢跟住你拍卡個閘唔閂個喎。」樓主則解釋：「我出咗閘之後feel到佢哋想逃閘，轉身望住佢冇拍卡出嚟。」