網上熱話｜內地留學中介點評本港大專　「野雞」「墊底」言論惹網民駁斥

香港擁有多所世界級專上院校，對於內地學生而言具吸引力，近年亦有不少大專院校招收內地生。近期在內地社交平台上，有內地的留學中介在介紹本港大專時，點評部份學院，甚至以「墊底」、「野雞」形容，惹起不少人回應。

內地留學中介點評本港大專

近日一名內地留學中介，於小紅書上以「香港墊底大學，到底是什麼人在讀？」為題，貼出影片分享，指香港現時共有22所，能頒授本地學位的高等教育院校，其中又點評其中兩間院校。

該中介先以「沒有聽過的野雞大學」形容香港演藝學院作介紹，指出「連名字都沒有聽過」，又表示院校有多位知名校友就讀，包括歌手鄧紫棋、演員黎姿、王祖藍等；中介又表示雖然有人稱演藝「堪比內地北電中戲」（北京電影學院及中央戲劇學院），但認為「有點誇張」，之後指出成績點只有「GPA3.0」也可以申請。

至於該名中介亦點評另一院校香港高等科育科技學院（THEi），並指「說它是香港墊底大學一點也不為過」，又表示有很多內地高考失利和專科生趨之若鶩，因申請門鑑不但低，而且本科畢業後能留港就業，享受到留學生福利政策，甚至指出可作跳板申請八大碩士課程，形容是「黃金通道」。