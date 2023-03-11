網上熱話｜內地網紅「潮汕阿秋」在港被偷單車　警拘1男 (更新)

警方稱，在前日(9日)下午約2時半接獲一名男子報案，指其一輛鎖於旺角亞皆老街和花園街交界欄杆上的單車不見了，懷疑被人盜去。經調查後，昨晚約9時30分在旺角區拘捕一名45歲姓胡本地男子，涉嫌盜竊，他現正被扣留調查。

【3月11日更新】 內地網紅「潮汕阿秋(騎行中國)」近日騎單車來到香港，聲稱在旺角被人盜「愛車」。警方今日(11日)表示，接獲報案後，昨晚在旺角區拘捕一名男子。

網上熱話｜內地網紅單車在港被偷 「潮汕阿秋」：走32個省一直好好的

【3月10日08:36更新】在抖音擁有逾100萬粉絲的90後內地網紅「潮汕阿秋(騎行中國)」，2019年起騎單車遊歷中國，近日來到香港，惟阿秋昨日上載片段指，單車於旺角被人盜去，並已就事件報警，他表示，自己騎單車行中國3年多，騎走32個省份單車都沒有被偷，沒想到在香港就被偷了。

「潮汕阿秋(騎行中國)」於其抖音帳號上載片段，稱自己來港第5日，今早醒來發現鎖在旺角街頭的單車被人盜去，單車鎖被剪斷，他說：「我騎中國騎了32個省份，走了3年多，一直單車都沒有被別人偷，沒想到來到香港單車被偷」。阿秋指，指已就事件報警及落口供，並希望早日尋回單車。

警方將案件列盜竊正追緝一名男子

警方表示，昨午2時許接獲一名33歲男子報案，指周二將一部單車鎖於旺角亞皆老街與花園街交界，至昨日下午發現單車被人盜去，單車鎖被剪斷。警方經調查後，正追緝一名男子，案件列作盜竊。