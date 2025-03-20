網上熱話｜兩外籍女中環街頭席地嘆兩餸飯 網民：深度體驗this this rice文化

在疫情期間崛起的「窮人恩物」兩餸飯店，於香港各區開愈有，更早已「插旗」中環成為打工仔恩物之外，連外籍人士亦光顧，網民早已稱「this this rice國際化」。社交平台流傳照片，可見位於中環威靈頓街一間兩餸飯店，附近有兩名外籍女子顧不得禮儀，「霸佔」隔鄰大廈正門席地而坐，共享一盒兩餸飯，有網民笑言「兩餸飯打破膚色界限」、「推廣兩餸飯旅遊，讓旅客在街頭深度體驗香港文化」。

32蚊「中環打工仔恩物」

照片拍於威靈頓街43-49號新利大廈地下C號舖的「添飯餸」，有中環上班網民介紹，添飯餸兩餸32元，三餸40元，「呢間一到12點就次次排長龍」、「堪稱中環抵食之選」、「中環打工仔恩物」。可見兩名金髮年輕女子買了一盒兩餸飯後，即於隔鄰新利大廈正門顧不得禮儀席地而食，懶理霸佔閘門入口，二人似乎得津津有味，其中一人以筷子及匙羹「爬飯」，另一人直接用手取食物。