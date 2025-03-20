網上熱話｜兩外籍女中環街頭席地嘆兩餸飯 網民：深度體驗this this rice文化

在疫情期間崛起的「窮人恩物」兩餸飯店，於香港各區開愈有，更早已「插旗」中環成為打工仔恩物之外，連外籍人士亦光顧，網民早已稱「this this rice國際化」。社交平台流傳照片，可見位於中環威靈頓街一間兩餸飯店，附近有兩名外籍女子顧不得禮儀，「霸佔」隔鄰大廈正門席地而坐，共享一盒兩餸飯，有網民笑言「兩餸飯打破膚色界限」、「推廣兩餸飯旅遊，讓旅客在街頭深度體驗香港文化」。
32蚊「中環打工仔恩物」
照片拍於威靈頓街43-49號新利大廈地下C號舖的「添飯餸」，有中環上班網民介紹，添飯餸兩餸32元，三餸40元，「呢間一到12點就次次排長龍」、「堪稱中環抵食之選」、「中環打工仔恩物」。可見兩名金髮年輕女子買了一盒兩餸飯後，即於隔鄰新利大廈正門顧不得禮儀席地而食，懶理霸佔閘門入口，二人似乎得津津有味，其中一人以筷子及匙羹「爬飯」，另一人直接用手取食物。
照片引發網民熱議，笑稱「兩餸飯打破膚色界限」、「雙餸故事」，認為政府繼盛事和熊貓經濟後，「定必要抓緊機遇，推廣兩餸飯旅遊、兩餸飯經濟，讓旅客在街頭深度體驗香港的文化、味道和風貌」，亦有人認為「此乃新香港的新現象，將會持續一段長時間，大家見慣便會不怪了」、「你估位位外國人旅客都有錢？」、「席地而食其實都西方常見」、「其實歐美也有類似的飲食文化，只是食物口味有別於香港」、「其實我去subway 都係咁this this this」。另有人批評兩女「坐大廈門口真無禮儀」。