網上熱話｜兩女夾公仔疑出術不成拉跌夾公仔機　台主出片尋人：請自首

夾公仔需要技術兼運氣，不過有人懷疑出術不成功，及後更把一部夾公仔機拉跌導致損壞。香港仔一個商場於年初三赤口當日，有兩名女子到場玩一部夾公仔機，其間一度把夾公仔機拉向身體，以右腳支撐住並不停拍打機身，懷疑欲令機內目標貨品跌出，惟擾攘近兩分鐘都不成功。兩人及後取用附近的有轆旋轉辦公椅借力承托機器，未料辦公椅和其中一名女子體力不繼支撐不住機器重量，最終夾公仔機應聲跌倒在椅上，上層的夾公仔機燈光亦隨之,而熄滅。

▼夾公仔機被兩女拉跌逐格睇▼

台主形容行為動作熟練疑是慣犯 夾公仔機被人拉跌導致損壞的翌日，台主在一個社交網站群組發帖公開事件和長2分14秒的事發影片，形容兩名女子當日在商場內「做過啲乜佢地自己知」，促請她們7日內主動聯絡台主自首，否則將報警處理，「偷竊及刑事毁壞，自己諗」，又形容兩人行為動作熟練，懷疑是慣犯。對於未有即時報警，台主強調是想給予兩人機會，「唔想咁年輕就留案底」，又說事後要多於一人才可合力把機器抬起。

不少網民都留言呼籲台主直接報警，「小時偷針，大時偷金，你細個放生佢，大個只會作更大的惡」、「我支持你報警！有一次一定再有下一次，睇落似中學生」、「佢自首你就放過佢哋？呢啲行為根本已經係錯誤。」同時，有人關注兩名女子行為，「可以搞咁耐如入無人之境，佢真係好鍾意你個公仔喎」、「其實好蠢，有哂(晒)cctv都可以做呢d野(啲嘢)。」