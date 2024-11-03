網上熱話｜兩男商場MMA 情侶相擁旁觀 網民：一個鏡頭兩種纏綿 (有片)

近日網上流傳MMA短片，從中可見兩名分別身穿黑衫和綠衫的男子在一個商場內扭打。影片只長38秒，但「戰況」卻變化莫測。在影片開始時黑衫男已佔下風，他雖然壓在綠衫男身上，但被其箍頸。綠衫男不斷抱緊黑衫男，並把左腳晾在他的後背上，意圖使用「奪命鉸剪腳」不果；於是「改變策略」透過滾地和抱腰，並成功把黑衫男反壓在身下。然而，好景不長，黑衫男亦不甘示弱，隨即用頭頂住綠衫男腹部，最終強行奪回上方位置，而失勢的綠衫男則再次使出「奪命鉸剪腳」力挽狂瀾，影片完結。
技藝討論
影片一出立即引起網民討論，不少人都分析片中人的技藝，「係巴西柔術」、「ufc 摔角技」、「佢咃各有千秋」、「斷頭台隻腳要夾上去先成形；不過黑色衫嘅意識非常差；個頭出返嚟毫無作為 即刻送返上位俾人哋」。然而，更多網民關注卻關注影片中不時入鏡，明明身旁是戰況激烈的MMA現場，但就處之泰然、相擁旁觀的情侶。
網民：男男與男女的分別
作為網民第二個看點的男女情侶，在影片開始時已站在MMA男子們旁邊不遠處；他們未有意圖介入打鬥，或與兩名MMA男子無關。可是他們亦未有理會打鬥，旁若無人地相擁，而女子在相擁期間亦不時望向男子們的MMA，從未想過要迴避。
男女情侶相擁和MMA男子扭打相映成趣，網民紛紛表示，「地獄與天堂」、「纏綿遊戲過後，為何能捨得放手」、「難離難捨，想抱緊些….」、「MMA定gathering?」、「兩邊都搞笑，一邊假打，一邊透恩愛」、「男人的浪漫，就是來得快來得激烈」、「搵地沙這兩個才是真愛呀…….」、「係愛呀！滿滿的愛傾瀉倒地」。而發文者亦大讚片主「一個鏡頭，睇晒兩種纏綿…」。