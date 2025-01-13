網上熱話｜兩男紅隧口過馬路要職員帶走　網民：準備行過海？(有片)

紅隧的每日使用量相當繁忙，車輛可謂川流不息，如果有人在紅隧口隨意過馬路，很可能引發交通意外。近日，有網民在社交平台分享了一段影片，顯示兩名男子在紅隧出口「施施然」過馬路，最終被職員帶走，引發網民熱議。

該影片長約30秒，由一名疑似當時乘坐巴士上層的網民拍攝。影片中，當巴士駛至紅磡時，突然看到窗外有兩名男子正在紅磡出口過馬路，期間一輛的士見狀及時減速，情況相當危險。兩人橫過車道後，一名職員出現並指示他們如何離開，隨後又有另一位職員出現，似乎是帶領兩人離開，影片至此結束。

影片引起不少網民留言，有人表示：「都係第一次見到人在紅隧過馬路，好癲」、「大地任佢行」、「又係磚才」。亦有網友說：「準備行過海？」、「窮遊的極致是行路過海」、「沉浸式深度遊」、「無處不旅遊，係咪小紅書又介紹特色景？」、「又想見義勇為？」、「叫佢地行返轉頭仲癲」。

根據《行車隧道(政府)規例》，行人、單車、三輪車等均不准進入任何政府行車隧道，違者最高可被罰款5,000港元及監禁6個月。此外，根據《道路交通條例》第45條，任何人在道路上魯莽使用或騎踏單車、三輪車或多輪車，即屬犯罪，首次定罪罰款500港元，第二次或隨後再被定罪，則罰款1,000港元及監禁3個月。