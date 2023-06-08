網上熱話｜八哥B被封4層袋遺棄山邊終不治　棄狗漢：不想狗死在家中

荃灣發生懷疑虐待狗隻事件。有動物義工於周一(5日)晚在荃景圍187號的領養中心旁邊斜坡放狗期間，在山邊發現一個可疑黑色膠袋，打開後發現內藏一個狗袋。再打開2層膠袋後發現一隻呼吸微弱的年幼八哥犬，仍有意識，還會哭叫，義工隨即將牠帶往獸診所治理。幼犬最終因腸摺疊的重病，延至周二(6日)晚死亡。

香港動物報昨日於社交平台Facebook發文，指Lifelong Animal Protection Charity(LAP)義工在山邊發現一隻以4層膠袋包裹的年幼八哥犬。義工指，八哥犬治療期間，一名男子到場自稱狗主，指幼犬疑患上腸病毒，尋遍獸醫不肯醫治後，不想狗隻死在家中而棄在山邊，提醒義工小心傳染，更揚言即使八哥犬康復亦不會繼續飼養。至於該幼犬最終因腸摺疊的重病，延至周二(6日)晚死亡，義工為這隻八哥犬改名為「Nice」。