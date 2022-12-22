網上熱話｜公司聖誕抽獎抽中100盒麥樂雞醬　網民笑言：想入貨！

臨近聖誕，很多公司都會舉辦聖誕Party及搞搞大抽獎，與眾同樂。但最近有網民在LIHKG討論區以「今日公司聖誕抽獎，我抽中咗100盒麥樂雞醬」為題，分享自己在公司聖誕聯歡會上的「特別」獎品。從圖中可見，一幅巨型牆壁，牆上以投影機直播抽獎畫面。Excel中清楚寫上「100盒麥樂雞醬」，兩款口味的一盒盒麥樂雞醬也整齊地排列。該網民感嘆：「雞都冇舊，淨係可以齋食醬」。
「神秘聖誕禮物」更崩潰
事實上，以平常6件麥樂雞1盒醬的標準使用程度來計算，100盒醬大約可以食600件麥樂雞。但買麥樂雞時，又會獲得新的麥樂雞醬，故此無限輪迴至何時可用完，可謂一個謎。不過，原來該公司最令人崩潰的「神秘聖誕禮物」禮物，是「接受全場同事的聖誕祝福一次」，更強調禮物要「大家一齊講」，由全場同事贈上滿滿的聖誕祝福，可謂令人哭笑不得。
涉事公司開腔證獎品豐富
有網民笑言，「想入貨」、「老麥隻黃芥末點燒肉好正」、「攞去煮餸幾入味㗎」、「拎去二手平台買都好丫」。不過，亦有批評該公司孤寒，因為聖誕抽獎算是同事期待已久的活動，因此不應「惡搞同事」。此外，也有眼利的網民認得圖片中的辦公室背景，猜測是Big4會計師樓其中一間「D」開頭的大公司。
惟該「D」開頭的公司及後出面澄清，該網民所說的只是公司部分聖誕抽獎禮物，另一半禮物都是電子產品，包括6部電話、4部iPad、4隻智能手錶、Switch電子遊戲機、Insta 360 Go 2相機、Galaxy Z Flip等等，力證公司除了麥樂雞醬及祝福以外，獎品其實非常豐富。