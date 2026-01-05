網上熱話｜公審文化失控 男子11度着短褲坐港鐵竟被斥自戀

現時社交平台不時有網民拍照影片，公審於交通工具遇到的其他乘客，大多涉及關愛座、大聲談話播片、剪指甲等爭議，但有沒有想過穿短褲竟亦成公審目標？近日天氣寒冷，社交平台Threads有網民於港鐵觀塘綫車廂發帖拍照，稱「香港早上11度著短褲，有幾自戀自己仲(條)腿？」可見車廂內乘客均穿長褲，惟有一名站立看手機的男乘客穿上黑色運動短褲、長袖保暖運動衣及跑鞋，一身「跑步look」相信是坐港鐵外出運動。

網民斥「關你乜事」 帖文隨即引發其他網民圍攻，直斥公審文化失控，「黐線，關你乜事呀？」、「一睇就知人地去跑步啦，自乜x戀」、「依家連著短褲都會比人擺上網架？真係痴線」、「人哋著條短褲出街做運動都要俾人鬧一餐」、「着短褲又要俾你放上網公審，英國有人0度着背心短褲啦，得你先咁大驚小怪」、「朝早出去外面跑步，天氣好，咪就咁搭地鐵走。正常跑步裝備，點解會覺得佢自戀」、「好明顯係練跑，著長袖衫已經好好」，亦有人向樓主建言，「得閒做下運動健下身，心胸就會廣闊啲，做人都開心啲」、「你試吓呢句說話，同足球場既人講」。

亦有網民表示11度其實不算太凍，「香港冇10度樓下都唔算凍啦」、「11度跑步我連衫都唔著添呀」、「我到今日都未有一日因為覺得凍而著長褲」、「可以有人唔怕凍，我朝早都係著背心，夜晚先加薄外套」、「我外母63歲，得8度佢都係着短袖衫短褲出街」、「我喺溫哥華4度都著短褲，香港先11度就大驚小怪人哋著短褲？」、「英國有人0度着背心短褲啦」。