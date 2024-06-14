公共屋邨人口稠密，飼養狗隻可能會影響環境衞生及對租戶造成滋擾。房委會訂明未經同意，不得在出租單位飼養狗隻，過往不少公屋租戶違規養狗在屋邨管理扣分制下被扣分。近日有住公屋網民表示，有鄰居因養狗已多次被扣分，但未有作出處理，最終扣除20分遭終止租約，房屋署發信要求遷出。

一名居住公屋的網民在Facebook群組「公屋討論區」以匿名發帖，表示近日鄰居因為在單位養狗，被房屋署終止租約，此前有警員多次入屋協助房署搜證。