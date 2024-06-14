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2024-06-14 12:45:00

網上熱話｜公屋戶養狗被扣足20分收回單位 網民：屋同狗佢揀狗

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公共屋邨人口稠密，飼養狗隻可能會影響環境衞生及對租戶造成滋擾。(資料圖片)

公共屋邨人口稠密，飼養狗隻可能會影響環境衞生及對租戶造成滋擾。(資料圖片)

公共屋邨人口稠密，飼養狗隻可能會影響環境衞生及對租戶造成滋擾。房委會訂明未經同意，不得在出租單位飼養狗隻，過往不少公屋租戶違規養狗在屋邨管理扣分制下被扣分。近日有住公屋網民表示，有鄰居因養狗已多次被扣分，但未有作出處理，最終扣除20分遭終止租約，房屋署發信要求遷出。

一名居住公屋的網民在Facebook群組「公屋討論區」以匿名發帖，表示近日鄰居因為在單位養狗，被房屋署終止租約，此前有警員多次入屋協助房署搜證。

Facebook群組「公屋討論區」 Facebook群組「公屋討論區」 Facebook群組「公屋討論區」 Facebook群組「公屋討論區」
達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖） 達50年樓齡的香港公共屋邨包括彩虹邨、華富邨、福來邨等（am730製圖）

「以前唔會理 依家嚴左好多」

帖文曝光後引起網民熱議，有網民指「畀人扣到最後5分都唔識驚，可以講抵死」、「依家房署嚴左好多，如果係以前唔會理」、「或者係同狗有感情，屋同狗，佢揀狗囉」、「咎由自取！為咗隻狗！不過可能佢出面有屋呢？」，亦有人表示「我條邨不知幾多偷雞養狗，有啲直頭攞正牌一樣招搖過市，搭電梯放狗落地下行。」

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房委會資料指，租戶需事先獲得批准才可在單位飼養牲口和禽畜，包括狗隻在內。扣分制下，在出租單位內飼養未經批准的寵物或任由狗隻隨處便溺，每項都會被扣5分，租戶在2年內累積16分或以上，會被終止租約。

房委會容許租戶在公屋內飼養小寵物，包括雀鳥（鴿子除外）、倉鼠、兔子、龜和觀賞魚等，飼養此類小寵物毋須事先登記。至於野生/入口動物和馴養農畜，則一律禁止飼養。另外，由於貓隻可能造成的滋擾較狗隻少，房委會容許租戶飼養已接受閹割手術的貓隻。
 

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