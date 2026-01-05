網上熱話｜六合彩新年金多寶 與澳洲「六合彩」撞冧把 4個號碼相同

有網民發現兩者的中獎號碼竟然有4個相同號碼。

六合彩新年金多寶（第26/01期）在周六（3日）攪珠，頭獎1.5注中，每注派彩逾6,800萬元。在同一日，澳洲Saturday Lotto亦攪珠，有網民發現兩者的中獎號碼竟然有4個相同號碼，如此巧合引起網民熱議。

周六的六合彩新年金多寶的攪珠結果為：2、10、13、16、20、21，特別號碼為14。有網民在社交媒體上表示，「我真的覺得很邪呀」，指出同一天（3日）攪珠、獎金高達3,000萬澳幣（約 1.5 億港元）的澳洲「Saturday Lotto」，其開出的4個號碼竟然與六合彩相同。

澳洲「Saturday Lotto」當日的開獎號碼中，同樣出現了「2、10、13、21」 這4個號碼。香港與澳洲兩地在同一天，攪珠結果中有4個號碼一樣。網民亦加了「#是巧合還是外星人在操控」、「#真的邪門」的標籤。