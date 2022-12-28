網上熱話｜再有男童「彈出彈入」玩命整蠱司機　網民怒斥：累人累己

駕駛人士注意，馬路惡搞男童再現！近日網上流傳多段在社交媒體Instagram流傳的影片，在其中一段影片片長23秒，只見一名男童在馬路旁看到一輛的士駛近，當的士離他約數米時，立即彈出馬路，張開手臂呈大字形阻攔車輛。待惡作劇成功後，影片傳男童嬉笑聲慢步離去。而疑為負責拍片的另一名男童即喊出︰「佢想比你過。」同時放大的士司機的樣貌，並觀察其反應。
惡搞的士司機片段(多圖)
網民怒斥：累人累己
其後，該名男童待另一輛黑色本田私家車駛至，又再次彈出馬路，重施故技。私家車見狀減慢車速，男司機及女乘客同時望向男童，對其行徑側目。而男童得逞後，面帶笑容得戚轉向拍攝者方向離去，影片亦傳來另一名男童的笑聲，影片隨即作結。該名男童更在影片留言：「嚇ｘ啲司機幾好玩。」
相關影片引發熱議，有網民指是次男童，與10月另一名男童在多區馬路「彈出彈入」行為同出一轍，並怒斥：「自己想死但唔好累人」，有人更指已報警處理。另有有網民在男童Intagram留言區斥其「Stupidity」、「累人累己」，但男童不但未知悔改，反直指「好玩」，並譏網民不敢表露真身。不過，其後該帳戶已經消失。
再惡搞私家車司機(多圖)
曾有男童多區馬路「彈出彈入」
而在今年10月，網上亦流傳多條車cam片段，拍攝到一名男童在各區馬路「彈出彈入」出並「擺甫士」，嚇得駕駛者減速響號。同月男童在界限街「快閃」後，懷疑打算在佐敦印度會對開伊利沙伯醫院道與加士居道天橋交界故技重施時，被交通警員截查。