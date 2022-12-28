網上熱話｜再有男童「彈出彈入」玩命整蠱司機　網民怒斥：累人累己

駕駛人士注意，馬路惡搞男童再現！近日網上流傳多段在社交媒體Instagram流傳的影片，在其中一段影片片長23秒，只見一名男童在馬路旁看到一輛的士駛近，當的士離他約數米時，立即彈出馬路，張開手臂呈大字形阻攔車輛。待惡作劇成功後，影片傳男童嬉笑聲慢步離去。而疑為負責拍片的另一名男童即喊出︰「佢想比你過。」同時放大的士司機的樣貌，並觀察其反應。

網民怒斥：累人累己

其後，該名男童待另一輛黑色本田私家車駛至，又再次彈出馬路，重施故技。私家車見狀減慢車速，男司機及女乘客同時望向男童，對其行徑側目。而男童得逞後，面帶笑容得戚轉向拍攝者方向離去，影片亦傳來另一名男童的笑聲，影片隨即作結。該名男童更在影片留言：「嚇ｘ啲司機幾好玩。」

相關影片引發熱議，有網民指是次男童，與10月另一名男童在多區馬路「彈出彈入」行為同出一轍，並怒斥：「自己想死但唔好累人」，有人更指已報警處理。另有有網民在男童Intagram留言區斥其「Stupidity」、「累人累己」，但男童不但未知悔改，反直指「好玩」，並譏網民不敢表露真身。不過，其後該帳戶已經消失。

再惡搞私家車司機(多圖)