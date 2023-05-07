網上熱話｜凌晨中環MMA再現　約20人互揮拳擲雜物　3男女受傷警緝5男子

本港街頭混戰不斷！網上近日再流傳一段「街頭MMA」影片，今次事發於中環雲咸街，片長約3分半鐘的短片顯示約20名男女，在深夜時分互相推撞和揮拳毆鬥，其間亦有人互相拉扯對方頭髮和向其他人掟雜物等。警方表示，事發於昨日(6日)凌晨4時許，現正追緝5名涉案男子。

有人起腳踢出馬路 路經汽車響咹示警

流傳的片段顯示，約20名男女起初分成兩批在雲咸街聚集，其中較多人的一批有數名男子互相出拳，其間有人向對方大喊「走啦！走未啊？走未啊？」之後有男子把另一人帶離人群，疑似要求他冷靜下來。當時馬路上駛經的汽車紛紛需要急剎並響咹示警，險象環生。

不過，事隔數十秒後有一批人再返回人堆互相毆鬥，片段亦不時傳出疑肉玻璃酒樽撞擊碎裂的聲音，亦有一至兩把女聲不停尖叫和指摘他人，惟始終未能聽清楚女聲說甚麼。之後亦有人起飛腳將他人踢出馬路，以及向他人投擲紙箱。

中環MMA再現 按圖放大逐格睇