網上熱話｜凌晨中環MMA再現　約20人互揮拳擲雜物　3男女受傷警緝5男子

本港街頭混戰不斷！網上近日再流傳一段「街頭MMA」影片，今次事發於中環雲咸街，片長約3分半鐘的短片顯示約20名男女，在深夜時分互相推撞和揮拳毆鬥，其間亦有人互相拉扯對方頭髮和向其他人掟雜物等。警方表示，事發於昨日(6日)凌晨4時許，現正追緝5名涉案男子。
有人起腳踢出馬路 路經汽車響咹示警
流傳的片段顯示，約20名男女起初分成兩批在雲咸街聚集，其中較多人的一批有數名男子互相出拳，其間有人向對方大喊「走啦！走未啊？走未啊？」之後有男子把另一人帶離人群，疑似要求他冷靜下來。當時馬路上駛經的汽車紛紛需要急剎並響咹示警，險象環生。
不過，事隔數十秒後有一批人再返回人堆互相毆鬥，片段亦不時傳出疑肉玻璃酒樽撞擊碎裂的聲音，亦有一至兩把女聲不停尖叫和指摘他人，惟始終未能聽清楚女聲說甚麼。之後亦有人起飛腳將他人踢出馬路，以及向他人投擲紙箱。
中環MMA再現 按圖放大逐格睇
拍片者拒理會男子警告勿上載
在流傳片段的尾段，一名身穿藍衣的男子走向拍片者旁邊，警告「你唔可以拍片，講真」，又強調自己並無參與毆鬥，「我撳波，你知我撳波，痴×線」，之後更要求拍片者不要把片段上載至互聯網。
不過，拍片者未有順應藍衣男的要求，「你走啦，你去打你嘅交，唔好搞我」、「睇住你班Friend先啦，你班Friend仲『爆緊樽』啊」，又直言不介意藍衣男公開拍片者容貌，「你咪影我相囉，有乜所謂嗟，成條片都係你個樣。」藍衣男最終轉身離去。
3人面部額頭受傷送院
警方回覆傳媒查詢指，事發於昨日凌晨4時許，有3名外籍男女於雲咸街一間酒吧消遣後，在街頭與5名本地男子因禮貌問題爭執，其間5人出拳及以玻璃樽襲擊3名事主後逃去。3人分別面部和額頭受傷送院治理。警方將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，交中區警區刑事調查隊跟進，正追緝5名涉案男子，其中兩人身高約1.7米。