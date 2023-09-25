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2023-09-25 21:00:00

網上熱話｜列車被塗鴉 港鐵：愛惜鐵路設施，更切勿以身試法

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港鐵一列將軍澳綫列車懷疑被人塗鴉。(網民陳駿發@FB群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」)

港鐵一列將軍澳綫列車懷疑被人塗鴉。(網民陳駿發@FB群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」)

【9月25日 20:51 更新】

港鐵就近日接連發生列車車身被塗鴉事件作呼籲，指塗鴉涉刑事毁壞，屬刑事罪行。而擅自闖入鐵路處所行為，除了對自身安全構成危險外，亦有機會影響鐵路設施及服務。港鐵懇切呼籲大家為廣大鐵路使用者著想，愛惜鐵路設施，更切勿以身試法，以免招致嚴重的法律後果；強調無論從大眾的利益或自身安全及法律責任的角度出發，列車車身塗鴉的行為都絕不可取。

港鐵公司表示，會繼續加強巡查鐵路處所，以保障鐵路安全。針對今年內發生，包括本月18日小蠔灣車廠列車，以及本月24日將軍澳綫列車被塗鴉事件，公司均已就相關事件報警，並會就事件作出調查。

【16:05更新】消息指，港鐵就將軍澳綫有列車至少兩卡車身被塗鴉已報警處理。

港鐵將軍澳綫幾乎全數路段皆屬密封路段，不過今日(24日)一列載客列車就被發現懷疑遭人噴漆塗鴉，即使隔着月台玻璃幕門，車身上圖案仍清晰可見。

有網民在社交網站張貼多幅涉事列車的相片和進站影片，可見列車駛進北角站往將軍澳方向時，月台有一批乘客候車，其後列車如常開門載客和駛離車站。及後有網民表示，涉事列車已於早上近11時收車回廠。

▼將軍澳綫有列車疑被塗鴉▼

港鐵一列將軍澳綫列車懷疑被人塗鴉。(網民陳駿發@FB群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) 港鐵一列將軍澳綫列車懷疑被人塗鴉。(網民陳駿發@FB群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) 港鐵一列將軍澳綫列車懷疑被人塗鴉。(網民陳駿發@FB群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) 港鐵一列將軍澳綫列車懷疑被人塗鴉。(網民陳駿發@FB群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」)
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網民質疑車廠保安能力

不少網民都對塗鴉不反感，反而覺得新奇、有趣，「幾靚喎，好過睇過乜乜廣告喔」、「沉悶中見到活力」、「我以為係英國既(嘅)地鐵」、「啲塗鴉好過廣告多多聲」。

同時，有留言都指出問題並非在於塗鴉是否美觀，「真正問題係地鐵車廠咁無能可以俾人隨便潛入去塗鴉車身」、「車廠保安固然係問題」。此外，亦有網民透露港鐵小濠灣車廠日前曾發生類似事件，「前幾日先被塗完，應該係同一班人」。

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