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2024-06-20 18:27:29

網上熱話｜北上擺酒興起 補習天王蕭源好奇︰人情香港價定珠海價？

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蕭源日前在Threads發文，分享早前出席珠海婚宴體驗。(蕭源FB/網上圖片)

蕭源日前在Threads發文，分享早前出席珠海婚宴體驗。(蕭源FB/網上圖片)

港人北上消費成風，甚至興起「北上擺酒」。補習天王蕭源日前在社交平台發文，分享對內地飲食文化看法，談論到北上擺酒風氣。他指「香港人已進化到一個境界：返大陸擺酒」，新人會安排接駁車接送賓客，只要1小時就過關抵達珠海酒店。不過他質疑人情要畀幾多，「既然酒席是珠海價，那麼人情是否也該是珠海價？」

蕭源日前在Threads發文，分享早前出席珠海婚宴體驗。有自稱廣州人的網民回覆內地與香港人情習俗有別，「本廣州人同你講，唔收人情」

蕭源日前在Threads發文，分享早前出席珠海婚宴體驗。有自稱廣州人的網民回覆內地與香港人情習俗有別，「本廣州人同你講，唔收人情」

新界人說快過出港島

蕭源日前在Threads發文，分享早前出席珠海婚宴體驗，不過他沒表明是自己經歷還是其他人，但強調新人不是內地人。他指請帖表明賓客要帶回鄉證，在屯門V city集合，再乘坐主人家安排好的旅遊巴，「不到1小時車程，賓客已身處珠海某豪華酒店，菜式排場景緻，完全不輸香港。散席，經港珠澳大橋回到新界。很遠？新界人說，快過出港島。」由於珠海物價與香港有差距，蕭源好奇地帶出北上辦婚宴的疑問：「既然酒席是珠海價，那麼人情是否也該是珠海價？」

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廣州網民稱唔收人情

有自稱廣州人的網民回覆內地與香港人情習俗有別，「本廣州人同你講，唔收人情」、「大陸唔收人情，可慳番」、「你畀面過嚟食飯就夠了」、「廣東人情比幾十蚊，真係請你食飯」、「可以放低二百蚊」、「如果係真應該大賺，有一半人畀香港人情價都不得了」、「長途去飲唔使人情」。

6萬有找 食物及服務態度比香港好

有網民分享朋友珠海擺酒經驗，指食物及服務態度比香港好，「化妝婚紗攝影擺酒垃圾站都係6萬有找。如果喺香港冇30萬都唔使旨意食到餐比較好。」另有人質疑由屯門上珠海僅1小時的真確性，未必每位賓客都能接受，有人直言「港島人表示無奈」、「講真見到呢種帖，我會同佢講我唔得閒去。」
 

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