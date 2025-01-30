網上熱話｜北角大媽周街逗利是 專搵長者攤雙手「1分鐘已攞咗兩封」

農曆新年疑有「呃錢黨」搵食，於鬧市不斷向陌生途人「逗利是」索取金錢。有網民於年初一（29日）及年初二(30日)拍得北角有大媽穿紅色連身裙，以「人肉利是封」打扮不斷向途人及商戶詢問「有無利是啊？」，即使被拒絕後也很快再找下一目標，更疑似專攻長者，有目擊者稱「佢1分鐘已經攞咗兩封」。 網民在facebook專頁「呃錢黨情報組」及「北角有樂」公開影片，可見該女子年初一及年初二在北角英皇道一帶出沒，她身穿大紅色連身裙配上頭飾，雙手挽著大紅色手提袋和鮮橙色手袋，露出一雙長腿。

目擊網民表示，「剛剛喺北角拜年，大年初一一出地鐵站，呢位姨姨就週圍問人拜年攞錢」，影片可見她疑似尋找目標，走向一名女長者後，攤開雙手以廣東話問道：「有無利是啊？有無利是啊？」女長者望著她雙手，呆了一會後搖頭，女子見失敗，發出「哈哈哈」大笑聲走開，走了數步又轉頭向女長者說：「新年快樂啊！」她其後又轉向另一名男長者，疑似發現「新目標」，片段至此結束。另一段影片看到這位女子向一名剛走出便利店的女長者下手，她攤開雙手問道：「有無利是啊？」片段看到該女長者隨後打開銀包，準備掏利是給她。

街坊不值所為 「我即刻走上去喝走佢」 年初二再有北角網民拍得「紅衣女」再次出動，「問人攞利是嘅紅衫阿姐，現出沒於丹拿道及健威花園一帶，眼見1分鐘已經攞咗兩封」、「剛剛見到佢同餐廳侍應乞利是。見到我舉機影佢掉頭走」，亦有人表示不值其所為出動介入，「10分鐘前係炮台山道見到佢同兩個老人家逗利是，我即刻走上去喝走佢」。 有街坊表示，見到該女子在北角一帶出沒，「呢個我都見過，耐唔耐會喺北角出現，平時都會問啲男人攞錢」、「紅衣阿嬸日日都喺堡壘街周圍問人攞錢」、「專搵阿叔阿伯」、「似乎揀人嚟問（攞利是）」，「應該專揀阿公阿婆」。不少網民狠批疑似「呃錢黨」，「大年初一就出黎揾食啦！？」、「身光頸靚周圍乞」、「何伯happy伯嗰啲應該會俾嘅」、「同佢開年啦」。



