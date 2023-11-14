網上熱話｜北角足浴店3熱褲女子爬窗出簷篷 一人躍下墮地痛苦卧地 警掃黃拘7女（有片）

北角足浴店有3名女子爬出窗企簷篷，其中一人更直墮地面疑受傷。

今日（14日）下午1時許，北角健康東街及英皇道交界，有3名長髮女站在一樓足浴店窗戶對出的餐廳招牌上，引起不少途人在現場圍觀，令樓下餐廳職員大感困擾。有途人拍下影片上載至社交平台。

警方掃黃拘7女子

警方表示，東區警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日展開打擊非法賣淫行動，行動中突擊搜查健康東街一單位，拘捕6名內地女子及1名本地女子，年齡介乎20至39歲，涉嫌「違反逗留條件」及「管理賣淫場所」，現正被扣留調查。行動期間，其中3名女子經窗戶爬出單位企圖逃走，當中一名女子更從單位跳到地面，但被當場拘捕，其餘兩名嘗試逃走的女子其後亦被人員在單位內成功拘捕。