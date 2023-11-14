熱門搜尋:
澳門派錢 天氣 導盲犬 深水埗錶行劫殺案 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 曉柏峰 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 馬貝利 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-14 20:39:00

網上熱話｜北角足浴店3熱褲女子爬窗出簷篷 一人躍下墮地痛苦卧地 警掃黃拘7女（有片）

分享：

（fb「香港突發事故報料區」截圖）

北角足浴店有3名女子爬出窗企簷篷，其中一人更直墮地面疑受傷。

今日（14日）下午1時許，北角健康東街及英皇道交界，有3名長髮女站在一樓足浴店窗戶對出的餐廳招牌上，引起不少途人在現場圍觀，令樓下餐廳職員大感困擾。有途人拍下影片上載至社交平台。

警方掃黃拘7女子

警方表示，東區警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日展開打擊非法賣淫行動，行動中突擊搜查健康東街一單位，拘捕6名內地女子及1名本地女子，年齡介乎20至39歲，涉嫌「違反逗留條件」及「管理賣淫場所」，現正被扣留調查。行動期間，其中3名女子經窗戶爬出單位企圖逃走，當中一名女子更從單位跳到地面，但被當場拘捕，其餘兩名嘗試逃走的女子其後亦被人員在單位內成功拘捕。

Ad Block

墮地女子無法起身

從影片中可見，其中一名穿白衫女子竟爬至旁邊冷氣機，再一躍而下，引來圍觀人士一陣嘩然。白衫女子臀部直接著地，無法起身，摸着盆骨在地上扭動，狀甚痛苦。另外兩名女子見狀，隨即折返，從旁邊另一扇窗戶再爬入單位內，遺下跳到地面的女子獨自住在地上，影片至此結束。

網民指圍觀者涼薄

影片引起網民熱議，有人懷疑是警方掃黃行動，讓她們慌不擇路，試圖爬窗逃走，「咁跌法斷咗尾龍骨都有知」、亦有人留言指圍觀者涼薄，「無人去關心治療個女仔.... 班人咁涼薄？」。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受