網上熱話｜北角足浴店3熱褲女子爬窗出簷篷 一人躍下墮地痛苦卧地 警掃黃拘7女（有片）

北角足浴店有3名女子爬出窗企簷篷，其中一人更直墮地面疑受傷。
今日（14日）下午1時許，北角健康東街及英皇道交界，有3名長髮女站在一樓足浴店窗戶對出的餐廳招牌上，引起不少途人在現場圍觀，令樓下餐廳職員大感困擾。有途人拍下影片上載至社交平台。
警方掃黃拘7女子
警方表示，東區警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日展開打擊非法賣淫行動，行動中突擊搜查健康東街一單位，拘捕6名內地女子及1名本地女子，年齡介乎20至39歲，涉嫌「違反逗留條件」及「管理賣淫場所」，現正被扣留調查。行動期間，其中3名女子經窗戶爬出單位企圖逃走，當中一名女子更從單位跳到地面，但被當場拘捕，其餘兩名嘗試逃走的女子其後亦被人員在單位內成功拘捕。
墮地女子無法起身
從影片中可見，其中一名穿白衫女子竟爬至旁邊冷氣機，再一躍而下，引來圍觀人士一陣嘩然。白衫女子臀部直接著地，無法起身，摸着盆骨在地上扭動，狀甚痛苦。另外兩名女子見狀，隨即折返，從旁邊另一扇窗戶再爬入單位內，遺下跳到地面的女子獨自住在地上，影片至此結束。
網民指圍觀者涼薄
影片引起網民熱議，有人懷疑是警方掃黃行動，讓她們慌不擇路，試圖爬窗逃走，「咁跌法斷咗尾龍骨都有知」、亦有人留言指圍觀者涼薄，「無人去關心治療個女仔.... 班人咁涼薄？」。