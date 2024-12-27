網上熱話｜「千王之王」麻雀館出千斷正 預先準備貼紙「一萬變六萬」(有片)

現時麻雀館都有多部閉路電視監察賭客行為，要作弊是難上加難，惟近月亦不時有人於本港的麻雀館用針孔鏡頭、耳機、磁石片等各種方式「出千」，被法庭控告「賭博時作弊」。近日社交平台最新流傳一段影片，題為「千王之王，一萬變六萬」，可見有男子於麻雀館用特別的方式出千圖掩人耳目，被閉路電視揭發，雖然睇片人士講廣東話，惟未知是否於香港發生，亦未知「千王之王」的下場及是否已被捕。

該段約42秒影片顯示一名中年男子在麻雀館打牌時，左手從口中拿出預先準備好的貼紙「hold住」，及後右手拿牌再出牌時，左手把貼紙貼在一隻麻雀牌之上，頓時令「一萬」變「六萬」，及後男子繼而叫糊及最終食糊，此時有看閉路電視的人士稱「咁X犀利？」，男子食糊後推牌，期間把貼紙拿掉再含入口中掩人耳目。