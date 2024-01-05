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2024-01-05 16:32:43

網上熱話｜博康邨口罩男開鐵閘疑撞密碼鎖 被女住戶斷正後稱「唔好意思搵錯」

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屋內女事主察覺門外異樣，隨即反鎖木門，男子見屋內有人略顯錯愕，即表示「哎，Sorry…唔好意思，搵…搵錯…」，然後關上鐵閘離去

屋內女事主察覺門外異樣，隨即反鎖木門，男子見屋內有人略顯錯愕，即表示「哎，Sorry…唔好意思，搵…搵錯…」，然後關上鐵閘離去

臨近歲晚要鎖好門窗，提防陌生人出入。一名沙田博康邨女住戶在社交平台公開住所門口的閉路電視影片，可見一名戴口罩的陌生男子打開其大門鐵閘，並嘗試輸入密碼打開木門密碼鎖，當時在屋內的她立即反鎖木門，陌生男見有人蹤後即稱「唔好意思搵錯」離開現場，事主其後公開片段，呼籲街坊小心。

影片可見事發於周二（2日）下午近3時20分，一名身穿灰色外套戴口罩的男子打開單位鐵閘 影片可見事發於周二（2日）下午近3時20分，一名身穿灰色外套戴口罩的男子打開單位鐵閘 查看手機數秒後，嘗試輸入木門密碼鎖，疑似在「撞密碼」 屋內女事主察覺門外異樣，隨即反鎖木門，男子見屋內有人略顯錯愕，即表示「哎，Sorry…唔好意思，搵…搵錯…」，然後關上鐵閘離去 屋內女事主察覺門外異樣，隨即反鎖木門，男子見屋內有人略顯錯愕，即表示「哎，Sorry…唔好意思，搵…搵錯…」，然後關上鐵閘離去 屋內女事主察覺門外異樣，隨即反鎖木門，男子見屋內有人略顯錯愕，即表示「哎，Sorry…唔好意思，搵…搵錯…」，然後關上鐵閘離去 屋內女事主察覺門外異樣，隨即反鎖木門，男子見屋內有人略顯錯愕，即表示「哎，Sorry…唔好意思，搵…搵錯…」，然後關上鐵閘離去

事主形容男子「慣晒手勢咁開鐵閘」

影片可見事發於周二（2日）下午近3時20分，一名身穿灰色外套戴口罩的男子打開單位鐵閘，查看手機數秒後，嘗試輸入木門密碼鎖疑在「撞密碼」。屋內女事主察覺門外異樣，隨即反鎖木門，男子見屋內有人略顯錯愕，即表示「哎，Sorry…唔好意思，搵…搵錯…」，然後關上鐵閘離去。

女事主其後翻查門口閉路電視，形容該名男子「慣晒手勢咁開鐵閘」，遂將片段公開警惕一眾街坊。女事主曾致電博康邨保安辦事處反映，對方表示會轉交同事跟進，惟至今仍無人上門了解。

網民：炒咗樓下睇更個保安啦

影片引起熱議，不少人認為事主應即時報警處理，「點解唔999」、「搵錯人但開到鐵閘」、「大家真係臨近新年前，個個都要好小心至得」、「正常佢應該按門鐘先」。亦有人猜測「會唔會真係搵錯人」。有網民就認為屋邨保安出現漏洞，「炒咗樓下睇更個保安啦，有陌生人上樓，一定登記佢身份證」、「管理員有責任！」，亦有人問事主「想問下咩牌子拍得幾清楚，臨近年尾都想買部」。

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