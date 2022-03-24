網上熱話｜口水值500蚊？市民稱為避打第三針「薄酬」向確診者買唾液

第五波疫情持續，政府早前公布提早推行「疫苗通行證」第三階段，一般市民於5月31日前須打第三針才准進入相關處所，但康復者則暫毋須接種。有近日確診的網民於社交平台發文，指有陌生人向她發訊息查問可否「借」口水，並稱是為了避免接種第三針新冠疫苗，更表明可提供500元「薄酬」。有人在貼文留言指，若樓主協助對方「假確診」有機會觸犯偽造文書，呼籲需謹慎處理。

該名確診者於Facebook發文，並上載一張訊息截圖，指有陌生人突然向她詢問「可唔可以借你嘅口水，因為我唔想打第三針」，更表明有500元報酬。樓主亦非常謹慎，指明白市民會對打第三針疫苗感到憂慮，「但咁做真係好唔得，隨時害咗人，惹法律責任」。

網民爭論「交樽仔」還是「內服」

不少網民紛紛在貼文留言，笑稱從沒想過口水竟會如此值錢，笑指「一中肺炎，升價十倍」、「一啖口水五嚿水發達」。有網民懷疑對方是希望將有關口水用作提交深喉唾液樣本，以取得確診證明，亦有人懷疑對方是否要「服用」口水變「真確診」，「用嚟開水飲？要即埸新鮮畀佢？」