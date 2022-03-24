網上熱話｜口水值500蚊？市民稱為避打第三針「薄酬」向確診者買唾液

第五波疫情持續，政府早前公布提早推行「疫苗通行證」第三階段，一般市民於5月31日前須打第三針才准進入相關處所，但康復者則暫毋須接種。有近日確診的網民於社交平台發文，指有陌生人向她發訊息查問可否「借」口水，並稱是為了避免接種第三針新冠疫苗，更表明可提供500元「薄酬」。有人在貼文留言指，若樓主協助對方「假確診」有機會觸犯偽造文書，呼籲需謹慎處理。
該名確診者於Facebook發文，並上載一張訊息截圖，指有陌生人突然向她詢問「可唔可以借你嘅口水，因為我唔想打第三針」，更表明有500元報酬。樓主亦非常謹慎，指明白市民會對打第三針疫苗感到憂慮，「但咁做真係好唔得，隨時害咗人，惹法律責任」。
網民爭論「交樽仔」還是「內服」
不少網民紛紛在貼文留言，笑稱從沒想過口水竟會如此值錢，笑指「一中肺炎，升價十倍」、「一啖口水五嚿水發達」。有網民懷疑對方是希望將有關口水用作提交深喉唾液樣本，以取得確診證明，亦有人懷疑對方是否要「服用」口水變「真確診」，「用嚟開水飲？要即埸新鮮畀佢？」
偽造文書最高可囚14年
根據《刑事罪行條例》，任何人製造虛假文書，意圖由其本人或他人藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利，則該名首述的人即犯偽造的罪行，一經定罪可監禁14年。