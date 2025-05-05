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2025-05-05 21:54:44

網上熱話｜台灣青年快閃遊港兩日食10餐　上山下海訪景點行足6萬步

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一名台灣青年「快閃」遊港兩日一夜後，在網上分享走遍多個景點和享用不同食物的經歷。(資料圖片／蘇文傑攝)

一名台灣青年「快閃」遊港兩日一夜後，在網上分享走遍多個景點和享用不同食物的經歷。(資料圖片／蘇文傑攝)

即興去旅遊在資訊流通的時代並非難事。一名台灣青年在收工後突然興起，隨即購買機票獨自「快閃」來港旅遊兩日一夜，更透露行程共光顧和吃了10種美食，累計步數超過6萬，戲言「香港行，應該是餓死鬼投胎吧」、「腳也不是我的了」。

台男「快閃」遊香港後分享行程和感受。(Threads截圖) 台男上載「快閃」遊香港時到過的景點照片。(Threads圖片) 台男上載「快閃」遊香港時到過的景點照片。(Threads圖片) 發帖台男在港曾遊覽銅鑼灣鵝頸橋打小人。(資料圖片／林俊源攝) 發帖台男在港曾光顧富豪雪糕。(資料圖片／林俊源攝)

出發前未曾參考任何遊港攻略

青年回台後在社交平台撰文分享兩日一夜行程，提到因為連續放2日假，上網搜尋機票時發現來港僅需網上辦理簽證，且機票價格相宜，遂決定展開一場背包快閃之旅，又指出發前未曾參考任何遊港攻略，「我走一個隨性亂逛亂吃。」

他在帖文透露，來港期間先後進食雞蛋仔、煲仔飯、雲吞麵、牛雜、富豪雪糕和鴨屎香檸檬茶，以及光顧澳洲牛奶公司、紅茶冰室、六安居、祥興記，笑言今次香港行「應該是餓死鬼投胎吧」。他續說，曾到訪的景點包括尖沙咀星光大道、維多利亞港、山頂、銅鑼灣鵝頸橋打小人、堅尼地城、香港大學、軒尼詩道，以及乘搭電車，兩日合共步行6萬步，自嘲稱「香港的路真的很難走」。從他上載的照片可見，行程亦包括最少在9個港鐵站月台「打卡」。

網民強調鴨屎香檸檬茶非港式特飲

不少網民都留言推介更多香港景點，例如北角東岸板道、葵涌廣場，同時有很多人提醒青年鴨屎香檸檬茶並非香港名物，「鴨屎香檸檬茶不是香港特飲」、「鴨屎香檸檬茶唔係香港物產」、「鴨屎香檸檬茶不是香港的」，並提醒港式檸檬茶「嗰塊檸檬係要篤嘅」。另外，亦有人佩服青年這個「快閃」旅遊，「你很厲害啊！兩天一夜竟然可以吃這麼多！」、我的天，太厲害」、「你真的很厲害，兩天可以走哪麽多地方，還吃了哪麽多東西，我在地人都不可能辦得到。」

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