網上熱話｜商場育嬰室遭佔用洗海參　港媽憂衞生質問遭反擊：個個都係咁㗎啦　兩海味店相繼道歉

社會近年愈來愈多公眾場所設有育嬰和母乳餵哺設施，為母親提供育嬰友善環境。有網民昨日(12日)在馬鞍山一個商場準備為女兒換尿片時，赫然發現育嬰室內有兩名商場店舖女職員，在洗手盆分別清洗清潔用品和海參。

向商場投訴後獲回應跟進

作為母親的網民在社交網站發帖稱，起初禮貌地邀請兩人不要在霸佔育嬰室作清洗物品之用，豈料其中一人無視她，另一人更惡言相向稱「個個都係咁架(㗎)啦」和爆粗。該網民及後把女兒交託予育嬰室外的親戚照顧後，遂返回現場與兩名女店員爭論，包括質疑所用的清潔劑會否影響嬰兒健康，以及作為出售食物店舖的員工，在育嬰室清洗食物會否引起衞生問題等。

事後該網民一度向毗鄰女洗手間的清潔工投訴，獲回覆稱「個個都係咁架(㗎)啦，你有咩同公司講囉」，最後她轉到商場的顧客服務台投訴。她在文中提到，作為母親都盡量不會在小朋友面前與他人爭執，「但見到啲人明明自己做緊唔啱嘅事，仲要聲(大)夾惡咁，真係好嬲。」她及後更新稱，商場已經向兩名職員各自所屬店舖發出警告信，以及近期安排女保安員把守育嬰室，「我地(哋)就睇下佢維持到幾耐。」

有網民曾目擊育嬰室洗碗

有街坊對於事主的遭遇有同感，「我去親都有人喺入邊洗緊碗，我幫個女換完片想洗隻手都要等佢洗完碗先」，亦有人批評該兩名女子的行為，「洗野(嘢)食已經唔岩(啱)，仲要洗海蔘有陣腥臭味，果度係母嬰用既(嘅)地方，太過分啦」、「次次都係唔夠人講就爆粗，爆粗就有道理嗎」，亦有網民笑言「最蠢就係著住制服去做自己野(嘢)」。