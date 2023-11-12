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2023-11-12 13:02:59

網上熱話｜啟德一幅相睇勻7種住宅種類？網民：香港人都一頭霧水

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從啟德沐元街向外望，有網民指一幅相可以看勻7種住宅種類，笑言非香港人未必明白當中分別。(《am730》記者攝)

從啟德沐元街向外望，有網民指一幅相可以看勻7種住宅種類，笑言非香港人未必明白當中分別。(《am730》記者攝)

房屋問題是社會一直面對的挑戰，啟德一帶近年持續有住宅落成，涵蓋私人樓、居屋和公屋等。有網民昨日(11日)在社交網站一個群組發帖指，從沐元街可以一眼望到7種香港住宅房屋的分別，包括私人或市建局興建的私樓、房委會或私人參建興建的居屋、房委會轄下公屋等，直言曾經試過向外國人介紹本港房屋的分別，最後都要放棄，「唔係香港人都未必明白分別。」

▼一圖看齊的7種私人住宅樓宇▼

由發展商重建的啟德大廈重建項目。(資料圖片) 私人參建居屋麗晶花園。(資料圖片／陳奕釗攝) 市建局自行發展的私樓煥然壹居。(資料圖片) 房委會居屋啟朗苑。(資料圖片／林俊源攝) 房委會公屋德朗邨。(資料圖片) 由非政府機構營運的過渡性房屋項目啟德・東寓。(《am730》記者攝) 發展商興建的「港人港地」私樓啟德1號。(資料圖片)

網民笑言是「置業階梯」

根據從啟德商場Airside外望的景觀，一幅圖包含的住宅包括由發展商重建的啟德大廈重建項目、私人參建居屋麗晶花園、市建局自行發展的私樓煥然壹居、房委會居屋啟朗苑、房委會公屋德朗邨、由非政府機構營運的過渡性房屋項目啟德・東寓，以及私人發展商興建的全港唯一「港人港地」私樓啟德1號。

有網民就笑言，這麼多種類的住宅連香港人都未必明白分別，「我係香港人，都係一頭霧水」、「我浄(淨)係分到公屋、居屋、私樓！」有留言則形容是「百花盛放」，「這個就是置業階梯，一步一步行過去隔離嗰棟樓」、「唔明點解係都要混合起埋一齊」、「我住呢區，我一早發現，亦都覺得幾有趣。」

留言列出還有綠置居簡約公屋

除同一角度看到的7種住宅外，多名網民都數出其他在鏡頭外的住宅種類，例如房協興建的公屋和居屋、公務員宿舍和合作社建屋、「可以整多個wide shot去景泰苑，房委會興建的綠置居」、簡約公屋等。

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▼附近彩虹邨消息指將納入公屋重建計劃▼

消息指彩虹邨即將納入屋邨重建計劃。(資料圖片／李睿哲攝) 消息指彩虹邨即將納入屋邨重建計劃。(資料圖片／李睿哲攝) 消息指彩虹邨即將納入屋邨重建計劃。(資料圖片／李睿哲攝) 消息指彩虹邨即將納入屋邨重建計劃。(資料圖片／李睿哲攝) 消息指彩虹邨即將納入屋邨重建計劃。(資料圖片／李睿哲攝)
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