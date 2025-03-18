網上熱話｜啟德千萬私樓外現「周街晾衫」 網民：非物質文化遺產

啟德一帶近年是本港新盤私宅的供應集中地，不少中產及專才落戶，區內亦有居屋、公屋、簡約公屋、過渡性房屋等，社會各階層僅一街之隔「共冶一爐」。有網民近日在啟德豪宅附近迴旋處驚現周街晾衫「奇景」，笑指這是香港非物質文化遺產、共融社會環境。帖文成為熱話後，連登討論區有網民今日拍得迴旋處已被路政署及食環署圍封。 ▼▼即睇啟德迴旋處晾衫「奇景」▼▼

迴旋處已被政府人員圍封 連登討論區及Facebook近日流傳一張相片，取景於啟德沐朗街一迴旋處，迴旋處內有不少衣服晾曬，有如以往公屋七、八十年代常見場景。迴旋處附近除是私樓天寰，亦有過渡性房屋項目「啟福居」及德朗邨。翻查Google Map，該迴旋處於2016年起已有人在晾衫，當時德朗邨已入伙。

網民諷規劃差玩死私樓 相片曝光後引發網民在討論區熱議，「香港非物質文化遺產」、「馬路咁多塵，咁涼真係好咩？」、「共融的社會環境(

1823先)」、「聞到陣窮酸味」、「睇落幾有親切感」、「晾衫經濟」、「小區情懷」、「太陽能乾衣機」。有網民指迴旋處背後是德朗邨，推測是「公屋日常」，亦有「毒舌」網民諷啟德規劃差「玩死私樓」，「啟德真係個好神奇既地方，豪宅、居屋、公屋全部都係一街之隔」、「啟德城寨」、「啟德啲規劃真搞笑」、「豪宅對面就係簡約公屋」、「班中產慢慢嘆」、「政府怕你地班中產買咗靚樓會忘本，提醒你賺錢唔易，輸咗生意破咗產就住隔離」、「貧富差距成功縮剩一條馬路」、「Feel到業主好唏噓」。