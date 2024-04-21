網上熱話｜啟德快餐店疑被用作繪畫班　有網民不覺有問題：啲留言做乜咁小氣？

啟德一間快餐店今日有一群年輕人畫畫，桌上亦有一些食物和飲品。(FB群組「啟德居民自由講～」)

連鎖快餐店以流轉速度快為賣點，適合步伐急速的港人。啟德一間快餐店今日(21日)早上就有一群年輕人在畫畫，桌上除放置大批畫具和畫紙，亦見一些三文治和凍飲等，相信並非完全沒有光顧。目擊此情此景的網民指，一行人相信是正在上繪畫班，「好心要教去會所教丫(吖)。」

在啟德一個地區群組，今早有網民上載一張照片，可見一群年輕人正手持畫筆和畫紙，貌似正觀摩他人畫作和交流。有網民就推斷，圖中一行人原本計劃到啟德大道公園附近畫畫和上堂，其後只是因惡劣天氣而轉到室內繼續。

有網民認為其他人不應計較太多，「今朝橫風橫雨，咁多小朋友入黎(嚟)餐廳避雨，繼續上堂，冇所謂啦！呢個post係咪應該讚下呢！啲comments(留言)做乜咁小氣(器)？！」、「我又唔太覺得好大問題喎」、「經理都無趕人走」，甚至建議事主「你早啲起身可以去攞枱」、「你買之前就應該叫職員×走佢哋。如果職員唔理，你可以唔買。」

網民直言：難怪香港餐廳咁多執笠

同時都有其他網民力撐事主，「咁嘅畫班有點離譜喎」、「下次可以開枱麻雀囉」、「大把人一家大細喺度等位，佢地真係好意思」、「其實係咪自私左(咗)的，人哋商舖交租做生意，客人入消費，為何要這樣教壞下一代」，更有人直言「難怪香港的餐廳咁多執笠」。事主之後又補充餐廳經理知悉情況，「但佢都忙到冧檔攪外賣。」