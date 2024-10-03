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2024-10-03 16:38:06

網上熱話｜啟德「大媽」跳廣場舞 街坊憂影響樓價 網民：有本事咪搬去港島半山

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有啟德網民指區內有一群中年婦女每晚在啟德車站廣場前大跳廣場舞，惟其音響設備聲浪過大，引起不少街坊不滿。(FB群組「啟德居民自由講～」)

有啟德網民指區內有一群中年婦女每晚在啟德車站廣場前大跳廣場舞，惟其音響設備聲浪過大，引起不少街坊不滿。(FB群組「啟德居民自由講～」)

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啟德為近年市區新樓盤集中地，加上位置方便，向來吸引有實力用家及內地新來港人士聚居，更有不少名店將陸續進駐該區商場，附近亦有公屋及過渡性房屋項目，社會各階層「共冶一爐」。該區早前有網民於社交平台Facebook發帖，指區內有一群中年婦女每晚在啟德車站廣場前大跳廣場舞，惟其音響設備聲浪過大，引起街坊不滿，「成個區cheap曬」，無奈指「報警都解決唔到」、「行埋去鬧佢地完全冇反應」。有網民倡「報《東張西望》」、「試下喺隔離播大悲咒」，但亦有人為「大媽」護航，指音樂聲量不大「影響唔到人」，反斥投訴者「有本事咪搬去港島半山」。

康文署：已派員測聲量 未發現有人違例

事件日前更獲傳媒關注，部分居民直言擔心廣場舞影響樓價及市容；有舞者則指曾被其他人要求不可跳舞，反駁自己沒有吵到任何人，強調相當自律，「保安叫我哋細聲啲，冇問題」。康文署一直密切留意啟德車站廣場內，有市民播音樂進行集體舞活動情況，亦有加強巡查及派員到場測聲量，未發現有人違例。

有啟德網民指區內有一群中年婦女每晚在啟德車站廣場前大跳廣場舞，惟其音響設備聲浪過大，引起不少街坊不滿。(FB群組「啟德居民自由講～」) 有啟德網民指區內有一群中年婦女每晚在啟德車站廣場前大跳廣場舞，惟其音響設備聲浪過大，引起不少街坊不滿。(FB群組「啟德居民自由講～」) 有啟德網民指區內有一群中年婦女每晚在啟德車站廣場前大跳廣場舞，惟其音響設備聲浪過大，引起不少街坊不滿。(FB群組「啟德居民自由講～」)

有街坊倡報《東張》 「隔離播大悲咒」

社交平台有啟德居民群組關注事件，指該批「廣場大媽」已在此活動至少兩年，曾有人目擊最多有40人聚集跳舞，有街坊曾作出投訴惟未能趕絕，「我試過有一次真係忍唔住走埋去鬧班大媽，點知佢當你透明，你有你鬧，佢有佢去跳，仲要部機越開越大聲，同個管理員講仲衰，佢話我仲嘈嗰班大媽」、「已經投訴咗好耐啦，打晒去康文署，打晒去車站管理，報埋警，都解決唔到，佢話搵人驅趕轉頭又係見到佢哋，行埋去鬧佢地完全冇反應，所以你話可以點搞」、「做乜運動都可接受，最大問題係播音樂!」、「成個區cheap曬」、「以前只不過係三四個，但係佢哋開到部機好大聲好討厭，去到啟晴邨悅晴樓對開公園條路都聽到」，另有網民提倡「不如試下喺隔離播大悲咒睇下佢收唔收」、「報《東張西望》，好過成日講何生何太」。

 

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有人認為不算滋擾 「香港人包容多些啦」

亦有人認為「廣場大媽」其實不算滋擾，「人哋又冇犯法，如果你話音量超標嘅有人會捉佢㗎啦」、「大媽都係躲在一角自己跳，又不是在住宅樓下，我成日經過都係無咩感覺，又唔覺好吵」、「你哋放狗就得，攪到週圍又屎又尿，大媽跳舞就唔得，乜嘢道理」、「香港人包容多些啦」，另有人表示「有本事咪搬去港島半山囉」、「呢度係啟晴邨隔離，有大媽係正確嘅事，你係咪要歧視住公屋嘅人？小心俾人鬧你唔識包容，btw 好快跳到黎啟德私人樓依邊」。