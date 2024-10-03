網上熱話｜啟德「大媽」跳廣場舞 街坊憂影響樓價 網民：有本事咪搬去港島半山

啟德為近年市區新樓盤集中地，加上位置方便，向來吸引有實力用家及內地新來港人士聚居，更有不少名店將陸續進駐該區商場，附近亦有公屋及過渡性房屋項目，社會各階層「共冶一爐」。該區早前有網民於社交平台Facebook發帖，指區內有一群中年婦女每晚在啟德車站廣場前大跳廣場舞，惟其音響設備聲浪過大，引起街坊不滿，「成個區cheap曬」，無奈指「報警都解決唔到」、「行埋去鬧佢地完全冇反應」。有網民倡「報《東張西望》」、「試下喺隔離播大悲咒」，但亦有人為「大媽」護航，指音樂聲量不大「影響唔到人」，反斥投訴者「有本事咪搬去港島半山」。 康文署：已派員測聲量 未發現有人違例 事件日前更獲傳媒關注，部分居民直言擔心廣場舞影響樓價及市容；有舞者則指曾被其他人要求不可跳舞，反駁自己沒有吵到任何人，強調相當自律，「保安叫我哋細聲啲，冇問題」。康文署一直密切留意啟德車站廣場內，有市民播音樂進行集體舞活動情況，亦有加強巡查及派員到場測聲量，未發現有人違例。

有街坊倡報《東張》 「隔離播大悲咒」 社交平台有啟德居民群組關注事件，指該批「廣場大媽」已在此活動至少兩年，曾有人目擊最多有40人聚集跳舞，有街坊曾作出投訴惟未能趕絕，「我試過有一次真係忍唔住走埋去鬧班大媽，點知佢當你透明，你有你鬧，佢有佢去跳，仲要部機越開越大聲，同個管理員講仲衰，佢話我仲嘈嗰班大媽」、「已經投訴咗好耐啦，打晒去康文署，打晒去車站管理，報埋警，都解決唔到，佢話搵人驅趕轉頭又係見到佢哋，行埋去鬧佢地完全冇反應，所以你話可以點搞」、「做乜運動都可接受，最大問題係播音樂!」、「成個區cheap曬」、「以前只不過係三四個，但係佢哋開到部機好大聲好討厭，去到啟晴邨悅晴樓對開公園條路都聽到」，另有網民提倡「不如試下喺隔離播大悲咒睇下佢收唔收」、「報《東張西望》，好過成日講何生何太」。