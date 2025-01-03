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2025-01-03 16:16:00

網上熱話｜土瓜灣餐廳撩女撩出事　「情聖」被眾人按地制服(有片)

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土瓜灣餐廳撩女撩出事，自信男被眾人按地制服。(網片截圖)

土瓜灣餐廳撩女撩出事，自信男被眾人按地制服。(網片截圖)

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亂撩女仔隨時惹麻煩！今日(3日)網上流傳3段影片，顯示一名土瓜灣男子在餐廳撩女仔，最終被眾人制服。據網上消息指，昨晚有土瓜灣街坊表示，他在餐廳食飯時，看到隔離枱一男子情聖上身，企圖撩兩名女子，怎料弄巧反拙。

網民發文交代事件。(網上截圖) 男子被按在地上，動彈不得，期間露出了肚腩。(網片截圖) 疑似執法人員到場處理事件。(網片截圖) 疑似執法人員到場處理事件。(網片截圖) 疑似執法人員到場處理事件。(網片截圖) 眾人合力制服男子。(網片截圖)

男子被按在地上露出肚腩

樓主說：「聽到佢講埋啲也文也武嘢，果2條女頂佢唔順，嘢都未食晒已經叫埋單走人，點知呢位惡霸，一行出門口就比人打到千足金。」據悉該情聖追到店外，兩名女子見狀呼救，路人報警協助。期間男子反抗，經過幾輪掙扎後，最終被制服壓在地上。樓主最後表示：「而呢位惡霸，2條女無左lu , 我就又識多2位新朋友lu。」

其中一段影片有女性的笑聲，她調侃男子：「抵X死呀，被人撳X住！」另一名女子則說：「你唔好令佢咁激動」。另外兩段影片見到疑似執法人員到場處理事件，其中一名女子爆粗：「X佢老味，抵死」。至於男子則被按在地上，動彈不得，期間露出了肚腩。

網民：睇完都唔知樓主噏乜

影片惹來不少網民點讚及留言，有人表示：「呢排真係多開年新聞」、「禍從口出，抵X死！」。但更多網民則關注樓主的文筆，認為他寫得不清不楚：「睇X完成段嘢都唔知你噏乜X嘢」、「淨係睇到有人被制服，點千足金法，撩邊個皮都睇唔到」，批評看完後完全不明所以。

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