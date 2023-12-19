網上熱話｜地區群組流行以物易物　網民好奇為何不能用錢代替

本港多個地區或屋苑在社交網站都有相關的社交群組，街坊把沒有用的東西放上群組，配對有需要人士的行為愈趨常見。有網民近日表示，經常見到有人送出舊物的同時，需要接收者交換一些東西，例如一罐可樂、半打益力多或一包濕紙巾等，好奇為何不能直接用錢代替，「其實是否真的要用交換方法？」 有網民指做法「試得出有幾想要」 感到好奇的網民日前在facebook群組「Mei Foo 美孚」發帖，又指自己本身很少飲可樂、益力多等，若要符合有關交換條件便要專誠購買來易物，因此想問一下安排背後是否有特別的原因。

不少網民都異口同聲表示，以往曾試過免費送出物品，但經常發現有人若見到免費便一概「留名」索取，主要目的都是防止有人濫用免費物品，「Free既(嘅)會排左先算」、「成日有兩三個人好快就話要，佢地屋企有無咁多位放嘢呀」、「要求你去買包野飲，就試得出你有幾想要件物品。」 有留言亦認為，以物易物才能達致最根本做到不浪費的真正目標，「以物換物嘅原意就係環保並不是純金錢交易」、「買飲品再提去交換，係一種比用錢更好的提醒。」