網上熱話｜地盤MMA兩男工拳擊摔角　觀戰「拳證」成焦點 (有片)

拳擊比賽通常充滿緊張刺激，但如果在街頭上演就會非常危險！今天(11日)在網上流傳出一段影片，背景為香港某一個地盤。影片中，可以看到一名身穿螢光衣並戴著安全帽的工人，與另一名穿著牛仔褲和藍色襯衫的男子發生激烈衝突，兩人互相揮拳，並且摟打在一起，甚至拍攝者亦表示這場打鬥相當精彩。然而，最引人注目的是他們旁邊的一名男子，他似乎在勸架，卻又像是在現場觀戰的拳擊裁判，讓不少網民認為這場打鬥真的是一場拳賽。

影片一開始，可以看到藍衣男子稍微佔據上風，連橫出拳後將螢光衣男子的安全帽打掉，並使他跌倒在地。不然，螢光衣男子在旁邊的勸架男子尚未接近時，便迅速站起來繼續戰鬥。只見他雙手舉起，右晃左閃，開始施展拳擊和腳法。他首先使出一記右勾拳，接著施展左右連環拳，但「好睇唔好使」，對藍衣男子並無產生多大效用。

隨後藍衣男子轉守為攻，對螢光衣男子發動攻擊。二人大玩摔角，在地上扭作一團。雖然螢光衣男子曾經起腳踢中藍衣男，但二人最後都能夠站起來。在整個過程中，旁邊的一名男子全程觀戰，似乎想要勸架，但並未成功，結果讓這場打架繼續進行，倒像是一名拳證。

網民「食花生」：有啲西洋拳底子喎

影片引起許多網民「食花生」，有人笑言兩名地盤工人：「有d(啲)西洋拳底子喎」、「香港幾時攪番場地盤盃MMA比賽」、「反光衣哥哥有學過吓西拳功架喎！可能冇練一排，力量唔係好夠！KO唔到黑衫佬！」。但更多網民將注意力放在旁邊勸交的男子，表示「紅色衫係評判？」、「有拳證喎」、「拳証(證)好專業」、「個拳證好稱職」、「一個輸經驗，一個輸身形，打和啦，Super」。