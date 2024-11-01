網上熱話｜地鐵港女舌戰大叔片瘋傳！踩腳爭執狂爆粗　拍片者一舉動獲讚(有片)

港鐵人多擠逼，有時難免發生碰撞，乘客應互諒互讓。惟近日網上瘋傳一段港鐵車廂內的爭執影片，一名中年男子懷疑踩到港女的腳，雙方互相爆粗，各不相讓。港女要求大叔道歉，而大叔則指罵她說粗口。最終旁邊的乘客出面勸架，爭拗才得以平息。期間拍片者一個舉動亦引起網民討論。

「唔好再踩X到我呀」

影片長2分31秒，顯示港鐵觀塘綫列車當時正駛往牛頭角站，車廂內的一名大叔正與一名座位上的港女爭執。港女指責大叔：「畀你踩X倒唔X你呀」、「你行X開啲啦，唔好再踩X到我呀」，大叔則回應「咩X嘢者，你依家嘈咩X嘢者」、「我唔開呀，我企向度呀，你吹X漲呀？」。

當列車駛至牛頭角站時，拍片者為尋求更好的拍攝角度，便下車走到另一邊的車廂，繼續拍攝港女和大叔爭吵。港女指罵大叔：「踩X倒你仲X人，點X樣態度」、「我生出嚟就畀你踩架？」大叔則回應：「我出嚟就畀你X架？」港女回應：「你唔踩我就唔會X你啦，呢點係因果關係，你知唔知因果關係呀，返去讀多幾年書」。大叔表示沒有讀書，港女就罵「係呀，我睇得出呀，做人基本態度，踩到人就要對唔住架啦……狗踩到人都識夾住條尾走開啦」。最終，旁邊的乘客出面勸架，幫大叔向港女道歉，爭執才得以平息，車廂恢復平靜。

樓主： 發揮咗廣東粗口嘅精髓

樓主表示片段是「發揮咗廣東粗口嘅精髓」。不少看過影片的網民留言：「忍一時風平浪靜，退一步益X人哋」。亦有網民為港女點讚，稱她「條女，好順口，有讀過吓書喎」、「我覺得個女仔頭腦好清晰又冷靜」、「我支持個女講得有道理，幾十歲人都唔識做人咪做人啦」、「呢啲X街阿叔，恰女人就最叻，唔X唔鬆化」。

另外，樓主走到另一個車廂拍攝的舉動亦獲網民稱讚，笑言：「片主好鬼八卦，走左再入番去近距離繼續拍」、「多角度拍攝，不過第一個鏡頭好d，兩個影到晒。」