網上熱話｜地鐵港媽大戰口罩大叔片瘋傳！小孩車廂亂走爆爭執　大叔：你點做人阿媽呀？(有片)

「妳點做阿媽啊妳！」近日一段「地鐵港媽大戰口罩大叔」的影片在本港網絡瘋傳。影片中，一名港媽與一名「口罩大叔」因小朋友在車廂內「通街走」問題爭執。大叔直斥港媽教壞孩子，港媽則不滿大叔質疑她的教學方式，雙方言辭激烈，甚至爆粗辱罵，場面一度失控。儘管拍片的阿伯試圖介入並勸說「退一步海闊天空」，但仍未能平息矛盾，最終雙方在油塘站下車時依然爭吵不休。

該影片長約5分鐘，起初一名孭着名牌手袋的港媽對一名穿藍色衣服男生拍攝其孩子表示不滿，指責他「你依家影到啲小朋友啊！」男生則回應「我影緊行車記錄喎，佢(小朋友)自己喺度嬉戲」。雙方爭持不下。這時坐在關愛座的戴口罩大叔插嘴：「妳點做阿媽呀妳……妳咁樣教壞個仔啊！妳知唔知啊！咁樣講嘢！」。港媽立即反駁：「我點做人哋阿媽使你教啊？」大叔則爆粗回應：「我係唔教妳，我而家鬧緊妳！冚家X啊」，港媽回罵「我點解要俾你鬧啊？你傻㗎？」。

過了一會，拍片阿伯試圖介入勸說：「算啦算啦，退一步海闊天空啊！」惟港媽和大叔仍不肯收聲，港媽反嗆「我教仔要你嚟講咩！你就冚家X啊你！我啱唔啱唔到你嚟話！小朋友唔知佢啱唔啱㗎嘛！」大叔則揶揄「唔怪得啲香港仔咁差喇，就係因為呢啲阿媽」。最終，阿伯再次勸說「退一步海闊天空」，並代表港媽道歉，但仍未能平息矛盾。當列車到達油塘站時，港媽帶着兒子下車，仍不忘對大叔「擺尾彩」稱：「呢度(香港)有法制㗎！」

網民看法兩極

影片引發網民熱議，許多人支持大叔的行為，認為「生仔要考牌」，批評港媽「唔識教就唔好生啦」。網友指出，許多家長放縱孩子，讓他們隨意行動，並質疑港媽的教養方式，認為她完全無視孩子的感受。

不過，亦有網民認為大叔的言辭過於激烈，質疑他在表面上教導別人，實則不斷升級衝突，並批評他「你個阿叔開口埋口啊冚家X，講嘢咁毒，你憑乜主持正義」。