網上熱話｜城大飯堂爭位 港女放袋佔位 取餐後發現遭2女搶位

近日城市大學有大學生在食堂內因座位問題與兩名操普通話的女子發生爭執，當時事主與友人將袋放在座位上，因取餐而短暫離開，惟僅僅1分鐘後，座位隨即被兩名女子霸佔，雙方當時更爆發激烈爭執。事主於是和2女理論，指對方反駁「我們食堂可以這樣的？」，雙方爭論不休，要飯堂職員上前處理。相關片段在網上引發網民熱議，不少網民指出在餐廳內將背包放在座位上，代表「座位有人，暫時離開」是香港約定俗成的做法，並斥對方「唔肯融入香港文化！」

事主在社交媒體上分享遭遇並表示，「佢話個位冇寫我名」、「話我唔可以用啲袋嚟霸住個位」。從影片可見，雙方爭論不斷，要飯堂職員上前介入，請事主去另一枱用餐，事主怒斥兩名女子，「人無恥便無敵」。事主補充，城大食堂是沒有送餐服務，所以須離開座位去取餐。

約定俗成習慣？

事主的遭遇於引發網民熱議，不少有網民表示，在餐廳內將隨身物品放在座位上，是香港約定俗成的習慣，是代表座位有人坐，只是暫時離開。有網民怒斥，「我哋香港人會有個共識知道人哋去攞嘢食，唔會去坐人哋張枱」。有網民表示，「係無規定放左袋唔俾坐，因為根本唔駛規定係禮貌，佢地完全唔明白。」