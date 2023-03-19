網上熱話｜城巴中年漢疑拒讓少女落車　車長調停反遭質問：皇帝嚟㗎？

市民日常乘搭巴士難免要用陌生人同坐，網上近日流傳一段長45秒的短片，顯示一名坐在近走廊位置的中年男乘客，懷疑只願輕微側身而不願騰出更多空間，予坐在窗口位的少女落車，即使車長上前調停亦無助解決事件，引發大批網民關注。
「點解要企起身俾佢？」
前日(17日)網上流傳一段短片，據描述事發於上周三(15日)一輛由銅鑼灣摩頓台開往天水圍天恩邨的城巴967X線巴士上。片段所見，身型較健碩、身穿紅色上衣和頭戴鴨舌帽的中年男乘客，正坐在上層左邊近走廊的座位，旁邊有一名少女打算落車，但中年漢懷疑拒絕站起讓位，更向調停的車長揚言「點解要(遷)就呀，讓咗俾佢囉，咁樣仲唔夠啊」、「點解要企起身俾佢呀？皇帝嚟架(㗎)？武則天女皇？」
調停的車長即使連番勸喻，仍無法說服該中年男子離開座位讓出通道，「唔緊要呀，我都唔怕俾佢撞」，而片段所見當時後排兩個座位均沒有乘客。車長在片段開頭向中年漢指出「大家都係公民嚟㗎嘛，咪就一就囉、讓下女仔囉」，片段末段則見該名少女疑因感到委屈而眼泛淚光，但未有交代事件的最終結果。
網民質疑是否想乘機「抽水」
短片引發不少網民討論，很多人批評中年漢明顯要欺負該名少女，亦有留言質疑中年漢是否欲借此「揩油」，「擺明想抽水啦！正常人見到後面格黎(隔籬)有位都坐過去啦」、「明顯就係想個女仔經過時抽水，比(俾)人發現左(咗)咪發脾氣囉！」
有網民亦質疑中年漢固執，「人哋女兒家保守D(啲)唔想接觸到其他男人是對的，做男人俾啲風度，唔夠過起身讓路咪得囉，咁硬頸托咩」、「大氣度小小得吾(唔)得？」此外，有網民亦讚揚涉事車長的處理手法，「城巴司機表現非常出色，又專業又會體諒個女乘客，5(唔)會事不關己，值得讚揚。」